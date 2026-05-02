Maycon Fernandes Leite foi preso por policiais civis e militares - Reprodução

Maycon Fernandes Leite foi preso por policiais civis e militaresReprodução

Publicado 02/05/2026 13:28

Rio - Um sargento da Polícia Militar foi preso em flagrante, nesta sexta-feira (1º), com cinco veículos roubados dentro de casa, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Maycon Fernandes Leite responderá pelo crime de receptação.

Segundo a Polícia Civil, agentes da 59ª DP (Duque de Caxias), em ação integrada com o 15º BPM (Duque de Caxias) foram à Rua Topázios, no bairro Vila Sarapuí, após receberem a localização de um veículo roubado no interior de uma residência.

Durante a diligência, as equipes apreenderam oito veículos, sendo quatro motos, três carros e uma moto aquática. Destes, cinco constavam como roubados.



Ainda de acordo com a corporação, Maycon alegou atuar na recuperação de veículos para uma empresa de seguros. Contudo, a versão não foi comprovada no momento da prisão.



As investigações apontam fortes indícios de prática reiterada de receptação, bem como possível estrutura voltada à ocultação e circulação de veículos provenientes de crimes patrimoniais.

A Civil ressaltou que o PM figura como investigado pelo crime de associação criminosa em um procedimento conduzido pela Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis (DRFA) desde o ano de 2024.



A 59ª DP segue com as diligências com objetivo de identificar outros envolvidos e delimitar a extensão da atividade criminosa.



Questionada, a Polícia Militar informou que a 3ª Delegacia de Polícia Judiciária (DPJM), unidade ligada a Corregedoria Geral da corporação, acompanha o caso.