Max LemosDivulgação
Segundo informações do parlamentar, ele e a equipe retornavam de uma agenda no município de Miracema, no Noroeste Fluminense, quando foram surpreendidos por outro veículo. Após o veículo se aproximar, ocupantes teriam efetuado diversos disparos contra o carro, que é blindado.
Ainda de acordo com o relato, durante a ação, o automóvel dos suspeitos teria fechado o veículo do deputado, provocando uma colisão. Mesmo sob tiros, o motorista conseguiu manter o controle da direção e deixar o local. Apesar dos danos causados pelos disparos, ninguém ficou ferido.
Em nota, a Polícia Civil informou que realiza diligências para identificar os responsáveis e entender as circunstâncias do ataque. O caso segue sob investigação.
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