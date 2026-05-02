Max Lemos - Divulgação

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Publicado 02/05/2026 21:56

Rio - O carro em que estava o deputado federal Max Lemos (União Brasil-RJ) foi alvo de um ataque a tiros na madrugada de sexta-feira (1º), enquanto trafegava pela BR-116, na altura de Imbariê, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.

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Segundo informações do parlamentar, ele e a equipe retornavam de uma agenda no município de Miracema, no Noroeste Fluminense, quando foram surpreendidos por outro veículo. Após o veículo se aproximar, ocupantes teriam efetuado diversos disparos contra o carro, que é blindado.



Ainda de acordo com o relato, durante a ação, o automóvel dos suspeitos teria fechado o veículo do deputado, provocando uma colisão. Mesmo sob tiros, o motorista conseguiu manter o controle da direção e deixar o local. Apesar dos danos causados pelos disparos, ninguém ficou ferido. Segundo informações do parlamentar, ele e a equipe retornavam de uma agenda no município de Miracema, no Noroeste Fluminense, quando foram surpreendidos por outro veículo. Após o veículo se aproximar, ocupantes teriam efetuado diversos disparos contra o carro, que é blindado.Ainda de acordo com o relato, durante a ação, o automóvel dos suspeitos teria fechado o veículo do deputado, provocando uma colisão. Mesmo sob tiros, o motorista conseguiu manter o controle da direção e deixar o local. Apesar dos danos causados pelos disparos, ninguém ficou ferido.

Ex-prefeito de Queimados, o deputado afirmou que considera o episódio um possível atentado, versão que será apurada pelas autoridades policiais.

O caso foi registrado na 62ª DP (Imbariê). Até o momento, não há informações sobre suspeitos ou a motivação da ação.



Em nota, a Polícia Civil informou que realiza diligências para identificar os responsáveis e entender as circunstâncias do ataque. O caso segue sob investigação.

