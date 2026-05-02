Show tem a expectativa de reunir cerca de 2 milhões de pessoas - Philippe Lima

Show tem a expectativa de reunir cerca de 2 milhões de pessoasPhilippe Lima

Publicado 02/05/2026 18:35 | Atualizado 02/05/2026 18:45

O show da cantora Shakira, realizado neste sábado (2), na Praia de Copacabana, conta com um dos maiores esquemas de segurança e logística já montados recentemente na cidade do Rio. A operação mobiliza órgãos municipais e estaduais, com foco no monitoramento em tempo real, policiamento ostensivo e oferta de serviços ao público em meio à expectativa de reunir cerca de 2 milhões de pessoas.

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O Centro de Operações e Resiliência (COR-Rio) coordena o monitoramento da região com uso intensivo de tecnologia. Ao todo, 318 câmeras estão ativas no bairro, sendo 162 posicionadas na orla e em ruas próximas. Apenas na área de concentração, em frente ao Copacabana Palace, 20 equipamentos acompanham a movimentação do público, pontos de acesso e áreas de bloqueio. A operação também conta com três drones, utilizados para ampliar o campo de visão das equipes e monitorar deslocamentos em regiões sem cobertura fixa.



Uma base avançada foi instalada na altura da Rua República do Peru, com operadores dedicados exclusivamente ao evento. Já na sede do COR, na Cidade Nova, cerca de 100 profissionais acompanham as imagens em um videowall de 104 metros quadrados, permitindo respostas rápidas a qualquer ocorrência.



No policiamento, o esquema envolve a atuação integrada de Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros e Guarda Municipal. Agentes estão distribuídos por toda a extensão da orla, com reforço em áreas de maior concentração. Torres de observação foram posicionadas ao longo da praia e do calçadão, ampliando a visibilidade das equipes e facilitando a identificação de situações de risco.



Bases móveis e equipes em viaturas, motocicletas e quadriciclos também atuam no patrulhamento. Além disso, tendas de apoio foram instaladas na areia para atendimento direto ao público. O Corpo de Bombeiros mantém postos com guarda-vidas em toda a orla, além de equipes preparadas para atendimentos pré-hospitalares.



Para registro de ocorrências, a 12ª DP (Copacabana) funciona como central de flagrantes durante o evento, enquanto a 13ª DP (Ipanema) também está de prontidão. Delegacias especializadas, como a DEAM (Atendimento à Mulher), a DCAV (Criança e Adolescente Vítima) e a DECRADI (Crimes Raciais e Delitos de Intolerância), dão suporte a casos específicos. Turistas contam com atendimento bilíngue por meio da Delegacia Especial de Apoio ao Turismo.



O esquema inclui ainda pontos de revista com detectores de metal e monitoramento com reconhecimento facial em acessos estratégicos, buscando coibir a entrada de itens proibidos e identificar possíveis suspeitos. O Centro de Operações e Resiliência (COR-Rio) coordena o monitoramento da região com uso intensivo de tecnologia. Ao todo, 318 câmeras estão ativas no bairro, sendo 162 posicionadas na orla e em ruas próximas. Apenas na área de concentração, em frente ao Copacabana Palace, 20 equipamentos acompanham a movimentação do público, pontos de acesso e áreas de bloqueio. A operação também conta com três drones, utilizados para ampliar o campo de visão das equipes e monitorar deslocamentos em regiões sem cobertura fixa.Uma base avançada foi instalada na altura da Rua República do Peru, com operadores dedicados exclusivamente ao evento. Já na sede do COR, na Cidade Nova, cerca de 100 profissionais acompanham as imagens em um videowall de 104 metros quadrados, permitindo respostas rápidas a qualquer ocorrência.No policiamento, o esquema envolve a atuação integrada de Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros e Guarda Municipal. Agentes estão distribuídos por toda a extensão da orla, com reforço em áreas de maior concentração. Torres de observação foram posicionadas ao longo da praia e do calçadão, ampliando a visibilidade das equipes e facilitando a identificação de situações de risco.Bases móveis e equipes em viaturas, motocicletas e quadriciclos também atuam no patrulhamento. Além disso, tendas de apoio foram instaladas na areia para atendimento direto ao público. O Corpo de Bombeiros mantém postos com guarda-vidas em toda a orla, além de equipes preparadas para atendimentos pré-hospitalares.Para registro de ocorrências, a 12ª DP (Copacabana) funciona como central de flagrantes durante o evento, enquanto a 13ª DP (Ipanema) também está de prontidão. Delegacias especializadas, como a DEAM (Atendimento à Mulher), a DCAV (Criança e Adolescente Vítima) e a DECRADI (Crimes Raciais e Delitos de Intolerância), dão suporte a casos específicos. Turistas contam com atendimento bilíngue por meio da Delegacia Especial de Apoio ao Turismo.O esquema inclui ainda pontos de revista com detectores de metal e monitoramento com reconhecimento facial em acessos estratégicos, buscando coibir a entrada de itens proibidos e identificar possíveis suspeitos.

TRÂNSITO



Desde a 0h de sábado (2/5) está em vigor o esquema especial de trânsito montado pela Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio de Janeiro (CET-Rio). A primeira fase começou com a interdição total da Avenida Atlântica e de seus acessos para carros de passeio, incluindo as pistas da orla e junto às edificações, além da proibição de estacionamento em Copacabana, Botafogo e na Avenida Epitácio Pessoa, na Lagoa.



Os ônibus de fretamento também estão proibidos de entrar em Copacabana desde a 0h de sábado, assim como de estacionar em áreas próximas, como Botafogo, Ipanema, Urca, Avenida Epitácio Pessoa e Morro do Pasmado.



Às 18h de sábado, teve início o bloqueio geral das vias de acesso a Copacabana, com exceção para táxis e ônibus regulares. O Aterro do Flamengo e a Enseada de Botafogo também serão interditados neste horário, para a preparação do terminal de ônibus destinado à saída do público. Às 19h, o bloqueio passará a ser total para todos os tipos de veículos, incluindo ônibus e táxis, que não poderão mais circular no bairro.



O trânsito em Copacabana começará a ser liberado a partir das 4h de domingo (3/5), exceto a pista da orla da Avenida Atlântica, para a área de lazer, que permanecerá interditada - como ocorre aos domingos e feriados -, além de outros 24 pontos de bloqueio externos.





Para facilitar o deslocamento do público, haverá uma operação especial de transporte, com linhas exclusivas saindo de Botafogo para Copacabana, além do funcionamento 24 horas do Metrô e da Linha 1 do VLT.



Em relação aos ônibus, a Secretaria Municipal de Transportes (SMTR) montou um esquema especial de ônibus para facilitar a ida e a volta do público do show da Shakira. A operação será concentrada no Terminal Enseada de Botafogo, localizado na Avenida das Nações Unidas, próximo ao Botafogo Praia Shopping, e em pontos intermediários na Praia de Botafogo. As linhas de ônibus da operação especial farão o desembarque na Avenida Princesa Isabel, em frente ao palco do show. Os ônibus estarão sinalizados com a identificação “Copacabana”.



No Metrô, a orientação da concessionária é que os clientes desembarquem preferencialmente na estação Siqueira Campos/Copacabana. A estação Cardeal Arcoverde/Copacabana funcionará apenas para desembarque das 16h às 22h; e após as 22h, somente para embarque com cartões pré-adquiridos ou método de pagamento por aproximação (NFC).



No retorno do evento, a recomendação é que os clientes também utilizem a estação Siqueira Campos/Copacabana para embarque. As estações Cardeal Arcoverde/Copacabana e Cantagalo/Copacabana também estarão abertas 24h.



No VLT os trens da Linha 1 (Terminal Gentileza x Santos Dumont) tem horário especial para o show para atender cariocas e turistas que participarão do show. A operação especial será realizada das 23h30 de sábado (2/5) até as 5h de domingo (3/5). Nesse período, o embarque poderá ser feito na estação Carioca. Já o desembarque estará disponível apenas nas paradas Santos Dumont, Cordeiro da Graça, Rodoviária e Terminal Gentileza.



Outros serviços também foram mobilizados. A Cedae instalou pontos de hidratação com distribuição gratuita de água, enquanto o Procon-RJ mantém equipe no local para atendimento ao consumidor. A Operação Lei Seca foi intensificada em diversas regiões da cidade, com foco na prevenção de acidentes.



A estrutura permanece ativa até a dispersão total do público, com monitoramento contínuo das condições de segurança, mobilidade e atendimento ao público ao longo de todo o evento.