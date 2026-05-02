Confusão aconteceu próximo ao palco onde Shakira se apresenta neste sábado - Reprodução / Redes sociais

Confusão aconteceu próximo ao palco onde Shakira se apresenta neste sábadoReprodução / Redes sociais

Publicado 02/05/2026 17:21

Rio - Um homem foi agredido por um grupo de pessoas na Praia de Copacabana, na Zona Sul do Rio, na manhã deste sábado (2). Quando os guardas municipais chegaram no local, ele estava nu e os agressores fugiram.

Relatos nas redes sociais afirmam que o homem teria exibido as partes íntimas na praia, o que gerou revolta entre as outras pessoas que estavam frequentando o espaço. A Guarda Municipal, no entanto, afirmou que nenhuma testemunha se apresentou para indicar se o rapaz agredido teria praticado qualquer tipo de crime.

O caso aconteceu próximo ao palco onde acontecerá o show da Shakira. Bombeiros foram acionados e prestaram socorro ao homem.