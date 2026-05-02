Criminosos tentaram resgatar homem após prisão na Estrada do GabinalReprodução / Redes Sociais

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Romulo Cunha
Rio - Policiais militares foram atacados a tiros depois da prisão de um suspeito, na manhã deste sábado (2), na Estrada do Gabinal, próximo à Cidade de Deus, na Zona Sudoeste.
Um vídeo que circula nas redes sociais mostra PMs do Batalhão de Rondas Especiais e Controle de Multidões (Recom) se protegendo em duas viaturas enquanto disparos são feitos em suas direções. Um homem, que havia sido detido momentos antes, também precisou se proteger.
Veja o vídeo:
Segundo a Polícia Militar, os agentes estavam em patrulhamento quando flagraram o homem com um rádio comunicador sintonizado na frequência do tráfico de drogas local.
Os policiais fizeram um cerco e conseguiram prender o suspeito. De acordo com a corporação, criminosos tentaram resgatá-lo e atiraram contra as equipes, o que deu início a um confronto.
Após a estabilização da área, a ocorrência foi encaminhada à 32ª DP (Taquara). 