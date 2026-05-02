Rio - Policiais militares foram atacados a tiros depois da prisão de um suspeito, na manhã deste sábado (2), na Estrada do Gabinal, próximo à Cidade de Deus, na Zona Sudoeste.
Um vídeo que circula nas redes sociais mostra PMs do Batalhão de Rondas Especiais e Controle de Multidões (Recom) se protegendo em duas viaturas enquanto disparos são feitos em suas direções. Um homem, que havia sido detido momentos antes, também precisou se proteger.
Veja o vídeo:
CRIMINOSO DETIDO COM RÁDIO TRANSMISSOR NA CIDADE DE DEUS
Equipes do #RECOM, em patrulhamento pela Estrada do Gabinal, próximo à Comunidade Cidade de Deus, há pouco, flagraram um indivíduo em posse de um rádio comunicador sintonizado na frequência do tráfico de drogas local
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