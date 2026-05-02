Criminosos tentaram resgatar homem após prisão na Estrada do Gabinal - Reprodução / Redes Sociais

Criminosos tentaram resgatar homem após prisão na Estrada do GabinalReprodução / Redes Sociais

Publicado 02/05/2026 12:22

Rio - Policiais militares foram atacados a tiros depois da prisão de um suspeito, na manhã deste sábado (2), na Estrada do Gabinal, próximo à Cidade de Deus, na Zona Sudoeste.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra PMs do Batalhão de Rondas Especiais e Controle de Multidões (Recom) se protegendo em duas viaturas enquanto disparos são feitos em suas direções. Um homem, que havia sido detido momentos antes, também precisou se proteger.

Veja o vídeo:

CRIMINOSO DETIDO COM RÁDIO TRANSMISSOR NA CIDADE DE DEUS



Equipes do #RECOM, em patrulhamento pela Estrada do Gabinal, próximo à Comunidade Cidade de Deus, há pouco, flagraram um indivíduo em posse de um rádio comunicador sintonizado na frequência do tráfico de drogas local



Foi… pic.twitter.com/CcN8M8jheH — news and ufology (@newsandufology) May 2, 2026

Segundo a Polícia Militar, os agentes estavam em patrulhamento quando flagraram o homem com um rádio comunicador sintonizado na frequência do tráfico de drogas local.

Os policiais fizeram um cerco e conseguiram prender o suspeito. De acordo com a corporação, criminosos tentaram resgatá-lo e atiraram contra as equipes, o que deu início a um confronto.

Após a estabilização da área, a ocorrência foi encaminhada à 32ª DP (Taquara).