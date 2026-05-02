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FOTOS! Fãs de Shakira lotam as areias de Copacabana
Clima de festa contagia cariocas e turistas
Rio - A Praia de Copacabana, na Zona Sul do Rio, ficou muito movimentada desde as primeiras horas da manhã deste sábado (2). Enquanto fãs da cantora Shakira já se aglomeravam em frente ao palco, ambulantes aproveitavam para faturar, vendendo protetor solar, bebidas e outros itens. A expectativa é de que o megaevento reúna dois milhões de pessoas, entre cariocas e turistas.
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