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FOTOS! Fãs de Shakira lotam as areias de Copacabana
Rio de Janeiro

FOTOS! Fãs de Shakira lotam as areias de Copacabana

Clima de festa contagia cariocas e turistas

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Fãs se reuniram para esperar pelo show da Shakira na Praia de Copacabana
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Funcionários da Comlurb limparam a Praia de Copacabana horas antes do megashow
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Banhistas aproveitaram o sol para curtir a Praia de Copacabana
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Frente do palco ficou lotada na manhã deste sábado
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Rio - A Praia de Copacabana, na Zona Sul do Rio, ficou muito movimentada desde as primeiras horas da manhã deste sábado (2). Enquanto fãs da cantora Shakira já se aglomeravam em frente ao palco, ambulantes aproveitavam para faturar, vendendo protetor solar, bebidas e outros itens. A expectativa é de que o megaevento reúna dois milhões de pessoas, entre cariocas e turistas.
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