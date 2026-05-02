Noca da Portela é internado no Rio - Reprodução do Instagram

Noca da Portela é internado no RioReprodução do Instagram

Publicado 02/05/2026 12:21

Rio - Ícone do samba, Noca da Portela, de 93 anos, está internado no Hospital Memorial, no Engenho de Dentro, na Zona Norte do Rio. O baluarte deu entrada na unidade de saúde, na quinta-feira (30), e seu quadro de saúde é considerável estável. A informação foi divulgada pela família dele no Instagram.

"A família de Noca da Portela informa que o nosso baluarte está internado e recebendo todos os cuidados médicos necessários neste momento. Seu quadro é estável e ele segue assistido por uma equipe profissional dedicada. Agradecemos imensamente o carinho, as mensagens e a energia positiva de todos os amigos e fãs. Assim que tivermos novidades, atualizaremos por aqui", diz o comunicado.







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Osvaldo Alves Pereira, mais conhecido como Noca da Portela iniciou na música aos 15 anos e já assinou mais de 400 canções. Na Portela, venceu a disputa de samba-enredo em sete ocasiões, sendo o maior campeão ao lado do saudoso David Corrêa. Dono de canções como "É Preciso Muito Amor", "Caciqueando" e "Vendaval da Vida", o artista também atuou na escola Paraíso do Tuiuti, no Cacique de Ramos e em outros blocos da cidade. Ele foi, ainda, secretário de Cultura do Estado do Rio durante a gestão da governadora Rosinha Garotinho.