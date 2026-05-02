Operário de grua é resgatado do topo de uma cabine elevatória por bombeiros, neste sábado (2) - Reprodução / Redes sociais

Operário de grua é resgatado do topo de uma cabine elevatória por bombeiros, neste sábado (2)Reprodução / Redes sociais

Publicado 02/05/2026 11:53

Rio – Bombeiros resgataram, na manhã deste sábado (2), um operador de grua, que estava em uma cabine elevada, na Praia de Botafogo, na Zona Sul. O homem, de 22 anos, passou mal enquanto trabalhava e foi levado em segurança ao solo, recebendo atendimento de uma ambulância logo depois.



Segundo a corporação, uma equipe do quartel do Catete recebeu acionamento e se dirigiu ao local, onde constatou que o homem apresentava náusea e taquicardia. Os militares encaminharam o trabalhador, consciente, à UPA de Botafogo, mas detalhes de seu estado de saúde são desconhecidos.

O Corpo de Bombeiros reforça a importância do acionamento imediato em situações de emergência, especialmente quando há risco em altura.