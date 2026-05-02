Tiroteio ocorreu na madrugada deste sábado (2) - Reprodução/X

Tiroteio ocorreu na madrugada deste sábado (2)Reprodução/X

Publicado 02/05/2026 11:15

Rio – Um intenso tiroteio entre criminosos assustou moradores da Tijuca, na Zona Norte, na madrugada deste sábado (2). Vídeos que circulam pelas redes sociais dão uma dimensão da intensidade dos disparos.

Assista ao vídeo:

Intenso tiroteio em comunidade na Tijuca assusta moradores



Crédito: Reprodução/redes sociais pic.twitter.com/JXy1Xwn9eK — Jornal O Dia (@jornalodia) May 2, 2026

De acordo com a Polícia Militar, agentes do Comando de Polícia de Proximidade (CPP) se dirigiram ao Morro da Casa Branca após receberem informações dando conta de tiros ouvidos na região. Lá, a equipe foi informada de que criminosos do Morro do Borel haviam atacado traficantes locais.



A PM destacou ainda que já não havia mais confronto quando os agentes chegaram. Não há registro sobre mortos ou feridos até o momento. O policiamento foi reforçado nas comunidades.

Nas redes sociais, moradores relataram o pânico com os disparos: “Só Deus para nos guardar”; “Não dormi quase nada. Foi a madrugada toda, parava e voltava, de hora em hora”; “Foi uma noite infernal”.