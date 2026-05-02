Rodrigo Nascimento se reuniu com outros fãs para garantir lugar na grade - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Rodrigo Nascimento se reuniu com outros fãs para garantir lugar na gradeReginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 02/05/2026 11:15 | Atualizado 02/05/2026 12:18

Rio - Os fãs da Shakira começaram a se aglomerar em frente ao palco na Praia de Copacabana, na Zona Sul, nas primeiras horas da manhã deste sábado (2). A Prefeitura do Rio estima que cerca de dois milhões de pessoas participarão do show, que está previsto para começar às 21h45.

O controlador de acesso Rodrigo Nascimento, de 35 anos, chegou por volta das 6h para garantir um lugar especial ao lado da grade que separa o público geral da área vip. Ele levou comida e bebida para aguentar passar o dia enquanto a cantora não chega. No local, ambulantes vendem sacos de areia como apoio para quem quiser ganhar alguns centímetros de altura.

“Sou de São Paulo e cheguei na Praia de Copacabana por volta das 6h30! Sou fã da Shakira e a expectativa é mil. Gosto muito dela, faço qualquer coisa para assistir show da Shakira”, contou Rodrigo.

Pouco antes, houve um teste de luz com a presença de uma mulher parecida com a cantora. A presença da sósia fez com que cariocas e turistas se aproximassem ainda mais do palco. Para surpresa do público, Maria Bethânia surgiu no telão do palco, revelando uma das participações especiais do evento. Outro nome confirmado é Caetano Veloso, que também marcou presença na Princesinha do Mar. O brasileiro e a colombiana ensaiaram a faixa "Leãozinho".

À tarde, o Corpo de Bombeiros realizou uma vistoria técnica nas estruturas montadas na Praia de Copacabana. Durante a ação, os militares verificaram as condições de segurança contra incêndio e pânico em áreas como espaços VIP, setores de acesso ao público, bastidores, cozinha, passarelas, áreas administrativas, além do palco e camarins. Também foram avaliados os acessos internos e a organização dos fluxos de circulação.

Com 1.500 metros quadrados, é a maior já montada desde o início do projeto "Todo Mundo no Rio". O palco conta ainda com 680 metros quadrados de telões de LED e uma passarela de 25 metros, pensada para aproximar a cantora do público.

Para garantir melhor visibilidade, a plataforma foi elevada a 2,20 metros acima do nível da areia. Ao longo da orla, 16 torres de som e vídeo foram instaladas, cada uma equipada com telões de 45 metros quadrados, ampliando a experiência de pontos mais distantes da praia.

Postos de saúde

Para dar suporte ao público, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) instalou três postos médicos com funcionamento de 17h de sábado até a madrugada de domingo (3). Eles estão distribuídos pela Avenida Atlântica, sendo um na esquina com a Avenida Princesa Isabel; outro na Praça do Lido e o último, na Rua República do Peru.

Transporte

O MetrôRio iniciou, às 6h deste sábado, a venda da pulseira de retorno para o público que vai para a Praia de Copacabana assistir ao show da Shakira . A pulseira será entregue no momento do pagamento da tarifa nas catracas, durante o embarque de ida. O valor é de R$ 15,80, equivalente à ida e volta (R$ 7,90 cada trecho). A venda ocorre até as 22h em todas as estações, exceto nos pontos de Copacabana — Cardeal Arcoverde, Siqueira Campos e Cantagalo.

O uso da pulseira não é obrigatório, mas a concessionária recomenda a compra antecipada para evitar filas no retorno. Os passageiros podem pagar utilizando cartões RioCard, Jaé, Giro, além de cartões de crédito e débito por aproximação (NFC) ou dispositivos como celulares e relógios compatíveis.

Segurança



A Polícia Militar terá um efetivo de 3.756 agentes, o que representa um aumento de 14% em relação à apresentação da cantora Lady Gaga , no ano passado. Equipes do Grupamento de Patrulhamento em Multidão (GPM) atuam no meio do público, enquanto o Comando de Policialmento Ambiental (CPAm) utiliza uma embarcação no mar.

A corporação ainda emprega um maior número de câmeras com software de reconhecimento facial em relação ao no passado. O policiamento cobre toda a orla do bairro, as vias de acesso e estações de transporte público.

Efeito Shakira

DIA, a porta-voz da concessionária que administra o terminal, Beatriz Lima, destacou que a dinâmica de chegadas e saídas se inverteu por conta do show: "Esse movimento maior já era esperado para o Dia do Trabalhador, mas foi potencializado pelo evento, que faz com que o número de desembarques aumente, num período em que o mais comum seria haver mais embarques. Isso é importante para o turismo". Mais de 70 mil pessoas desembarcaram na Rodoviária do Rio entre sexta-feira e sábado. Ao, a porta-voz da concessionária que administra o terminal, Beatriz Lima, destacou que a dinâmica de chegadas e saídas se inverteu por conta do show: "Esse movimento maior já era esperado para o Dia do Trabalhador, mas foi potencializado pelo evento, que faz com que o número de desembarques aumente, num período em que o mais comum seria haver mais embarques. Isso é importante para o turismo".

O que não levar

A Polícia Militar realiza abordagens nos pontos de acesso à Copacabana. Itens que oferecem risco à integridade física, como armas, objetos cortantes e materiais inflamáveis, são estritamente vetados. Recipientes de vidro, latas e copos térmicos rígidos também podem ser confiscados. Alimentos que impedem inspeção visual ou grandes quantidades de comida são proibidas e a dica é priorizar embalagens leves e descartáveis.

No setor tecnológico, câmeras profissionais com lentes intercambiáveis, tripés e drones não são permitidos sem credencial. Já os "bastões de selfie" são vetados por obstruírem a visão alheia.