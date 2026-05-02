Postos estarão espalhados em posições estratégicas em CopacabanaEdu Kapps / SMS
- Beber bastante água;
- Usar roupas leves;
- Levar documento com foto e o telefone de contato de emergência;
- Moderar na ingestão de álcool
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