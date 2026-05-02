Postos estarão espalhados em posições estratégicas em Copacabana - Edu Kapps / SMS

Postos estarão espalhados em posições estratégicas em CopacabanaEdu Kapps / SMS

Publicado 02/05/2026 08:29 | Atualizado 02/05/2026 08:40

Rio - Para dar suporte aos mais de 2 milhões de pessoas esperadas para o megashow da Shakira, na noite deste sábado (2), em Copacabana, na Zona Sul , a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) instalou três postos médicos, que vão funcionar de 17h do sábado até a madrugada do domingo (3). Eles estão distribuídos pela Avenida Atlântica, sendo um na esquina com a Avenida Princesa Isabel; outro na Praça do Lido e o último, na Rua República do Peru.

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O evento mobilizou 320 agentes de saúde, sendo 110 nos postos (entre eles enfermeiros, técnicos e operacionais) e mais 120 maqueiros próximos ao show, para buscar a vítima e levá-la ao posto médico. A estrutura também conta com 30 ambulâncias e com o reforço dos hospitais municipais Miguel Couto, na Gávea, e Souza Aguiar, no Centro.



Além disso, as unidades oferecem 36 leitos no total, incluindo 6 de suporte avançado de vida, para quem estiver gravemente ferido, e 45 poltronas de hidratação.



Haverá ainda uma van da SMS promovendo autotestes para HIV e outras infecções sexualmente transmissíveis, e disponibilizando preservativos.

Recomendações da SMS para o público:



- Não deixar de tomar o remédio contínuo habitual;

- Beber bastante água;

- Usar roupas leves;

- Levar documento com foto e o telefone de contato de emergência;

- Moderar na ingestão de álcool