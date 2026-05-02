Caso está sendo investigado pela 73ª DP (Neves) - Reprodução

Caso está sendo investigado pela 73ª DP (Neves)Reprodução

Publicado 02/05/2026 07:32

Rio – Policiais do 1º BPM (São Gonçalo) prenderam, na madrugada deste sábado (2), um homem apontado como o líder do tráfico de drogas na região da comunidade Miguel Pinto, no município da Região Metropolitana.



Segundo a corporação, as equipes se deslocaram ao local após receberem denúncias de movimentação suspeita nas proximidades do bairro Zé Garoto. Durante as buscas, localizaram o suspeito, conhecido como “Jogador”, usando uma tornozeleira eletrônica e um rádio transmissor.



“Jogador”, que não teve o nome revelado, está na 73ª DP (Neves).