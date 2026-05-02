Acidente aconteceu na Rua Felipe Cardoso, em Santa Cruz - Reprodução / Redes Sociais

Acidente aconteceu na Rua Felipe Cardoso, em Santa CruzReprodução / Redes Sociais

Publicado 02/05/2026 09:28

Rio - Quatro policiais militares ficaram feridos após a viatura onde estavam capotar em um acidente com um outro carro, na noite desta sexta-feira (1º), em Santa Cruz, na Zona Oeste.

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A colisão aconteceu na Rua Felipe Cardoso, no cruzamento com a Avenida Isabel. Imagens que circulam nas redes sociais mostram a viatura tombada no meio da via. O para-brisas dianteiro ficou quebrado e a lateral do automóvel danificada. Já o segundo veículo envolvido teve danos no para-choque.

Segundo a Polícia Militar, quatro agentes do 27º BPM (Santa Cruz) foram socorridos e levados ao Hospital Municipal Pedro II, onde receberam atendimento. A corporação informou que a equipe não se feriu gravemente.

Ainda de acordo com a PM, a família que estava no outro automóvel não necessitou de atendimento médico imediato.