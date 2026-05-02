Samara Oliveira foi encontrada morta nesta sexta-feira (1º) - Reprodução / Redes Sociais

Samara Oliveira foi encontrada morta nesta sexta-feira (1º)Reprodução / Redes Sociais

Publicado 02/05/2026 10:41

Rio - A Polícia Civil investiga a morte de Samara Santos de Oliveira, de 21 anos, encontrada sem vida, nesta sexta-feira (1º), em Belford Roxo, na Baixada Fluminense. A família da jovem suspeita que o ex-namorado a matou.

Segundo relatos, a mulher foi deixada em uma unidade de saúde do município já morta depois de ter sido estrangulada. Samara morava em Bonsucesso, na Zona Norte, e trabalhava como promotora de eventos.

O caso foi registrado na 54ª DP (Belford Roxo), mas encaminhado para Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF), que continuará com a investigação. De acordo com a Polícia Civil, os agentes realizam diligências para apurar as circunstâncias da morte.

Samara será enterrada na tarde deste sábado (2) no Cemitério Jardim da Saudade, de Sulacap, na Zona Sudoeste.