Carga recuperada pelo Batalhão de Policiamento em Vias Expressas - Reprodução/X

Carga recuperada pelo Batalhão de Policiamento em Vias Expressas Reprodução/X

Publicado 02/05/2026 09:14

Rio – Agentes do Batalhão de Policiamento em Vias Expressas (BPVE) recuperaram uma carga de carne, avaliada em cerca de R$ 96 mil, ao frustrar um roubo na manhã deste sábado (2), na Avenida Brasil, altura de Guadalupe, na Zona Norte.

De acordo com a Polícia Militar, os policiais estavam em patrulhamento pela via quando desconfiaram dos criminosos em três motocicletas. Dois conseguiram fugir, mas um acabou alcançado. Ele estava com o celular do motorista do caminhão, a quem vinha coagindo para segui-lo. Não há informações sobre qual seria o destino da mercadoria.

A equipe levou a carga, integralmente recuperada, e o criminoso para a 33ª DP (Realengo), onde registrou a ocorrência. O condutor, resgatado, não sofreu ferimentos.