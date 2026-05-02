Banhistas sentados perto do palco do show da Shakira, em Copacabana, Zona Sul, neste sábado (2) - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Banhistas sentados perto do palco do show da Shakira, em Copacabana, Zona Sul, neste sábado (2)Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 02/05/2026 10:01

Rio – Quem estiver se preparando para o show da Shakira, em Copacabana, na Zona Sul , contará com um tempo estável e fresco neste sábado (2). Não há previsão de chuva para a noite de hoje, embora o céu esteja parcialmente nublado, de acordo com o Sistema Alerta Rio.

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Por conta desta sexta-feira (1º) chuvosa em alguns pontos da cidade, a temperatura preocupou os fãs da colombiana, mas, além do tempo estável, os ventos estão fracos a moderados, com mínima de 19°C de e máxima, de 34°C.



A Praia de Copacabana já começou a receber banhistas e fãs ansiosos pela Loba, que se abrigaram em tendas perto da grade do palco para vê-la horas antes do show. No entanto, o mar não será recomendado para banho entre as 18h deste domingo (3) e as 15h de terça-feira (5), por causa de uma ressaca. O aviso, emitido pela Marinha do Brasil, prevê ondas de até 3 metros ao longo da orla.

Previsão para próximos dias



Neste domingo (3), uma frente fria deve influenciar o tempo, e há previsão de céu nublado a encoberto e chuva fraca e isolada na madrugada, sendo pontualmente forte pela manhã. A mínima será de 21ºC e máxima, de 26ºC.



Na próxima segunda (4), o cenário se repete. O céu ficará nublado, com chance de chuva fraca a moderada isolada a qualquer momento do dia. Os ventos estarão moderados e as temperaturas vão variar entre 20ºC e 27ºC.



Já na terça (5) e na quarta (4), o tempo abrirá novamente, sem previsão de chuva.

*Reportagem da estagiária Ágatha Araújo, sob supervisão de Luiz Maurício Monteiro