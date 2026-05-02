Localizado na Rua Álvaro Ramos, o casarão está interditado pela Defesa Civil - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Localizado na Rua Álvaro Ramos, o casarão está interditado pela Defesa CivilReginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 02/05/2026 10:59

Rio – Parte de um casarão localizado na Rua Álvaro Ramos, em Botafogo, na Zona Sul, tombou e assustou os moradores da região na noite desta sexta-feira (1º). No entanto, não houve vítimas, e o imóvel, que fica ao lado da igreja Santa Cecília e São Pio X, segue interditado pela Defesa Civil.

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De acordo com o Corpo de Bombeiros, o quartel do Humaitá se dirigiu ao nº 405 da rua às 22h45 e constatou que os escombros vinham do sobrado. Entre o material destruído, é possível ver tijolos, pedaços de madeira, ferragens e parte da estrutura do telhado caído. Ainda não se sabe, no entanto, o que teria provocado o desabamento.

A dona do imóvel, que preferiu não se identificar, revelou ao DIA que ele já estava abandonado: "Está vazio há muito tempo. Desde que meu pai faleceu, a casa não recebe ninguém há 15 anos".

Na tarde deste sábado (2), equipes da Secretaria Municipal de Conservação (Seconserva) estiveram no sobrado, atuando na remoção dos entulhos e avaliando os impactos da destruição. Em nota, a pasta também informou que os agentes vão demolir o casarão.

*Reportagem da estagiária Ágatha Araújo, sob supervisão de Luiz Maurício Monteiro



