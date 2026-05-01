Movimentação entre esta sexta-feira (1º) e a próxima segunda (4) é de 215 mil pessoas, estima concessionária - Divulgação / Rodoviária do Rio

Movimentação entre esta sexta-feira (1º) e a próxima segunda (4) é de 215 mil pessoas, estima concessionáriaDivulgação / Rodoviária do Rio

Publicado 01/05/2026 12:05



Rio – Faltando apenas um dia para o show da Shakira em Copacabana, na Zona Sul , a Rodoviária do Rio recebeu, nesta sexta-feira (1º) 41 mil pessoas, entre fãs e famílias. Para este sábado (2), são esperados ainda outros 36 mil desembarques, volume que demonstra o impacto da cantora colombiana na cidade. Ao todo, é estimada a movimentação de 216 mil pessoas no terminal até a próxima segunda-feira (4).

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Já o número de passageiros saindo do Rio para curtir o feriado em outros estados é de 15 mil hoje, e a estimativa para amanhã é de mais 14,5 mil.

Ao DIA, a porta-voz da concessionária que administra o terminal, Beatriz Lima, destacou que a dinâmica de chegadas e saídas se inverteu por conta do show: “Esse movimento maior já era esperado para o Dia do Trabalhador, mas foi potencializado pelo evento, que faz com que o número de desembarques aumente, num período em que o mais comum seria haver mais embarques. Isso é importante para o turismo".

Ela também afirmou que passageiros vêm de regiões variadas do Brasil: "Muita gente vindo do Sudeste: Espirito Santo, Minas e, principalmente, São Paulo. Embora tenhamos recebido muitos gaúchos também na quinta-feira (30)".

Marcado para às 21h45, seguindo até 0h, o megashow da Loba tem expectativa de receber até 2 milhões de pessoas.

*reportagem da estagiária Ágatha Araújo, sob supervisão de Luiz Maurício Monteiro