Policiais apreenderam carga de móveis e eletrodomésticos - Reprodução

Policiais apreenderam carga de móveis e eletrodomésticosReprodução

Publicado 04/05/2026 12:22

Rio - Wanderson Juliano do Nascimento, condenado a 44 anos de prisão, morreu ao ser baleado durante um confronto com policiais civis, na manhã desta segunda-feira (4), em Vigário Geral, na Zona Norte. O homem acumulava cerca de 20 anotações criminais.

fotogaleria

Segundo a Polícia Civil, agentes da Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis (DRFA-CAP) conseguiram localizar o foragido da Justiça após cerca de dois meses de monitoramento. A corporação informou que ele atirou contra a equipe durante a abordagem, o que gerou um confronto.

O homem, considerado um criminoso de alta periculosidade com envolvimento em diversos roubos de cargas e de veículos, foi baleado, socorrido e encaminhado para uma unidade de saúde, mas não resistiu.

Policiais apreenderam um revólver com numeração suprimida, além de cargas de móveis e eletrodomésticos, que serão analisadas no decorrer das investigações.



A ação integra a segunda fase da Operação Torniquete, que tem como objetivo reprimir roubos, furtos e a receptação de cargas e veículos, crimes que financiam organizações criminosas, alimentam disputas territoriais e sustentam integrantes, estejam eles presos ou em liberdade.

Desde setembro de 2024, já ocorreram mais de 900 prisões e recuperação de cargas e veículos avaliados em mais de R$ 52 milhões. As ações são contínuas e já ultrapassam R$ 70 milhões em pedidos de bloqueio de bens e valores.