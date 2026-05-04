Palácio TiradentesPedro Teixeira/ Arquivo O Dia
Na quarta-feira (6), será lançado um selo comemorativo em parceria com os Correios, além de um carimbo especial alusivo à ocasião. Haverá a entrega da Medalha do Centenário, uma honraria para aqueles que fazem parte desta história e contribuem para o fortalecimento do Parlamento.
A programação também apresenta visitas guiadas teatralizadas para o público neste mesmo dia, com sessões de hora em hora a partir das 10h. Durante o evento, será apresentado fatos marcantes com atores interpretando personagens históricos.
Na quinta-feira (7), será a vez da exibição do episódio inédito do documentário "Memórias do Parlamento – especial 100 anos", realizado pela TV Alerj. Já na sexta-feira (8), os funcionários que trabalham na casa serão homenageados, junto a uma visita guiada comemorativa, que apresenta um pouco das funções de quem faz o Palácio Tiradentes funcionar.
Durante toda a semana cultural, os visitantes ainda poderão visitar a exposição "Baixada Fluminense: A Arte no Palácio", que reúne obras visuais de representantes de diversos municípios, com o objetivo de dar visibilidade à diversidade da região. A mostra ficará em cartaz até o dia 27 de maio.
"Celebrar os 100 anos do Palácio Tiradentes é reafirmar o compromisso de um Parlamento de portas abertas, que pertence ao povo e se constrói diariamente a partir da escuta, da participação e do diálogo. Ao promover uma programação cultural diversa e acessível, a Alerj valoriza a pluralidade de vozes que formam a nossa sociedade e fortalece a democracia por meio da cultura, que é, acima de tudo, um instrumento de cidadania e pertencimento", afirmou Fernanda Figueiredo, Diretora de Cultura da Alerj.
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