Palácio Tiradentes - Pedro Teixeira/ Arquivo O Dia

Palácio TiradentesPedro Teixeira/ Arquivo O Dia

Publicado 04/05/2026 13:14 | Atualizado 04/05/2026 14:42

Rio - O Palácio Tiradentes, sede da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), na Praça XV, no Centro do Rio, completa 100 anos nesta quarta-feira (6). Para celebrar a data, o prédio histórico vai abrir as portas para promover uma série de atividades gratuitas e abertas ao público, a partir desta terça (5).

Neste primeiro dia, o palácio terá um novo roteiro na visita guiada diária, focado em arquitetura e arte. O percurso convida o visitante a explorar o local a partir dos seus elementos, como esculturas, pinturas, alegorias e materiais que revelam narrativas históricas e referências artísticas que compõem a identidade republicana.



Na quarta-feira (6), será lançado um selo comemorativo em parceria com os Correios, além de um carimbo especial alusivo à ocasião. Haverá a entrega da Medalha do Centenário, uma honraria para aqueles que fazem parte desta história e contribuem para o fortalecimento do Parlamento.



A programação também apresenta visitas guiadas teatralizadas para o público neste mesmo dia, com sessões de hora em hora a partir das 10h. Durante o evento, será apresentado fatos marcantes com atores interpretando personagens históricos.



Na quinta-feira (7), será a vez da exibição do episódio inédito do documentário "Memórias do Parlamento – especial 100 anos", realizado pela TV Alerj. Já na sexta-feira (8), os funcionários que trabalham na casa serão homenageados, junto a uma visita guiada comemorativa, que apresenta um pouco das funções de quem faz o Palácio Tiradentes funcionar.



Durante toda a semana cultural, os visitantes ainda poderão visitar a exposição "Baixada Fluminense: A Arte no Palácio", que reúne obras visuais de representantes de diversos municípios, com o objetivo de dar visibilidade à diversidade da região. A mostra ficará em cartaz até o dia 27 de maio.



"Celebrar os 100 anos do Palácio Tiradentes é reafirmar o compromisso de um Parlamento de portas abertas, que pertence ao povo e se constrói diariamente a partir da escuta, da participação e do diálogo. Ao promover uma programação cultural diversa e acessível, a Alerj valoriza a pluralidade de vozes que formam a nossa sociedade e fortalece a democracia por meio da cultura, que é, acima de tudo, um instrumento de cidadania e pertencimento", afirmou Fernanda Figueiredo, Diretora de Cultura da Alerj.

