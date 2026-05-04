Cadela foi resgatada e levada a uma clínica veterinária - Rede Social

Cadela foi resgatada e levada a uma clínica veterináriaRede Social

Publicado 04/05/2026 10:21 | Atualizado 04/05/2026 14:04

Rio - Um homem foi detido, neste domingo (3), após abusar da cadela da vizinha no bairro Granjas Cabuçu, em Itaboraí, na Região Metropolitana. O animal estava com ferimentos na região genital e encaminhado a uma clínica veterinária

O resgate foi realizado pela Secretaria de Defesa dos Animais do município, em parceria com o deputado Guilherme Delaroli, a Polícia Militar e o Grupamento Especial de Proteção Ambiental (Gepam). Após atendimento, a cadela deverá ser devolvida à tutora.

Segundo a PM, equipes do 35º BPM (Itaboraí) encaminharam o suspeito à 71ª DP. Ao ser abordado, o homem chegou a dizer que tinha apenas "brincado" com o animal.



Nas redes sociais, o secretário Luan Rosa divulgou um vídeo que flagrou o abuso. Nas imagens, o homem aparece cometendo o ato contra o animal no chão de uma residência.

"Zoofilia não é um desvio qualquer. É violência, é abuso, é crime. É a exploração de um ser indefeso, que não tem voz, não tem escolha e não pode consentir. Um animal sente dor, sente medo, sente trauma — e ainda assim confia no ser humano. Trair essa confiança é um dos atos mais cruéis que existem (...) Proteger os animais é proteger o que ainda nos resta de humanidade. Zoofilia é covardia. É crueldade. É inaceitável", disse.



Em nota, a Polícia Civil explicou as investigações estão a cargo da 71ª DP (Itaboraí). O homem foi ouvido na unidade e liberado em seguida. Diligências estão em andamento para esclarecer os fatos.



