Praia do Leme, Zona Sul do Rio de Janeiro, mar agitado com ressacaÉrica Martin / Agência O Dia
O alerta de ressaca, emitido pela Marinha do Brasil, permanece vigente até as 15h de terça-feira (5), com previsão de ondas que podem atingir os três metros.
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Para a autônoma Renata Lacerda, de 42 anos, moradora da região, o mar agitado é um convite para admiração. "Gosto muito de paisagem e me sinto próxima da natureza. Hoje o mar está de ressaca e eu estava pensando como a natureza é: tem dias que você não pode chegar perto, não pode entrar. Mas no próximo dia a calmaria chega", disse Renata, que passeava com a cachorrinha de estimação.
A ressaca também surpreendeu quem veio de longe, como a curitibana Ketlin Araújo, que estendeu a estadia no Rio até quarta-feira (6). Ela veio para cidade ver o show da cantora Shakira e confessou o estranhamento com as interdições. "Fiquei sabendo que estava de ressaca e estranhei o acesso fechado por conta das ondas. O mar está bravo, ainda não consegui entrar", disse, na expectativa de um mergulho antes de retornar ao Paraná.
Já para a servidora pública Ruth Ferreira Bento, de 37 anos, a experiência teve um significado especial: foi seu primeiro contato com o mar do Rio de Janeiro. Vinda de Cuiabá (MT), ela desembarcou na cidade nesta segunda para as férias. "Assustou muito quando chegamos, o mar está bem bravo. Mas é emocionante e lindo demais. Estava ansiosa para conhecer, é minha primeira vez no Rio", relatou, encantada.
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