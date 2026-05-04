Praia do Leme, Zona Sul do Rio de Janeiro, mar agitado com ressaca - Érica Martin / Agência O Dia

Praia do Leme, Zona Sul do Rio de Janeiro, mar agitado com ressacaÉrica Martin / Agência O Dia

Publicado 04/05/2026 16:13 | Atualizado 04/05/2026 18:24

Rio - A Ciclovia Tim Maia foi interditada no fim da manhã desta segunda-feira (4) por causa da forte ressaca que atinge a cidade do Rio. A medida foi tomada após as ondas ultrapassarem 2 metros de altura. O bloqueio foi feito entre o trecho de São Conrado e a passarela metálica do Vidigal, na Zona Sul. A medida segue protocolos rigorosos de segurança e conta com o suporte de alarmes sonoros e agentes da Guarda Municipal.

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O alerta de ressaca, emitido pela Marinha do Brasil, permanece vigente até as 15h de terça-feira (5), com previsão de ondas que podem atingir os três metros.



Previsão do Tempo O alerta de ressaca, emitido pela Marinha do Brasil, permanece vigente até as 15h de terça-feira (5), com previsão de ondas que podem atingir os três metros.

Para esta terça-feira (5), a tendência é de tempo estável, com céu variando entre nublado e parcialmente nublado, sem previsão de chuva. As temperaturas devem seguir amenas durante a madrugada, com mínima de 16°C, mas o sol aparece e eleva a máxima para os 30°C no período da tarde. Os ventos sopram de fracos a moderados, mas o banho de mar permanece não recomendado enquanto o aviso de ressaca estiver ativo.



Para a autônoma Renata Lacerda, de 42 anos, moradora da região, o mar agitado é um convite para admiração. "Gosto muito de paisagem e me sinto próxima da natureza. Hoje o mar está de ressaca e eu estava pensando como a natureza é: tem dias que você não pode chegar perto, não pode entrar. Mas no próximo dia a calmaria chega", disse Renata, que passeava com a cachorrinha de estimação.



A ressaca também surpreendeu quem veio de longe, como a curitibana Ketlin Araújo, que estendeu a estadia no Rio até quarta-feira (6). Ela veio para cidade ver o show da cantora Shakira e confessou o estranhamento com as interdições. "Fiquei sabendo que estava de ressaca e estranhei o acesso fechado por conta das ondas. O mar está bravo, ainda não consegui entrar", disse, na expectativa de um mergulho antes de retornar ao Paraná.



Já para a servidora pública Ruth Ferreira Bento, de 37 anos, a experiência teve um significado especial: foi seu primeiro contato com o mar do Rio de Janeiro. Vinda de Cuiabá (MT), ela desembarcou na cidade nesta segunda para as férias. "Assustou muito quando chegamos, o mar está bem bravo. Mas é emocionante e lindo demais. Estava ansiosa para conhecer, é minha primeira vez no Rio", relatou, encantada.