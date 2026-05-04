Programas de doação de cabelo deverão ter cartazes nos salões do Rio - Pexels

Programas de doação de cabelo deverão ter cartazes nos salões do RioPexels

Publicado 04/05/2026 16:12 | Atualizado 04/05/2026 16:51

Rio - Os salões de beleza do Rio agora deverão divulgar os programas de doação de cabelos para pacientes em tratamento de câncer. A lei foi sancionada e publicada no Diário Oficial desta segunda-feira (4).

A medida prevê publicidade da Lei 9.868/22, que regulamenta o recebimento gratuito de cabelo humano para a confecção de perucas destinadas à doação a pessoas com câncer ou outras doenças que provoquem queda capilar, como a alopecia, por exemplo.

Segundo o texto, cartazes informativos com medidas de 297 x 420 milímetros (folha A3) deverão ser fixados em locais de fácil visualização, próximo aos ambientes de atendimento ou em áreas de espera e circulação.

Também são permitidos os usos de mídias digitais e sonoras para a divulgação das informações. Os formatos tecnológicos, no entanto, devem garantir o mesmo teor informativo dos avisos impressos.

Os estabelecimentos participantes poderão receber um selo de apoio ao programa. No entanto, o trecho do projeto que determinava que os custos seriam pagos com recursos do Estado, foi vetado. Em justificativa, o governo informou que não foi feito um estudo de impacto orçamentário e que a exigência viola o Regime de Recuperação Fiscal (RRF).

A medida é de autoria original do deputado Dr. Deodalto (PL), tendo recebido coautoria dos parlamentares Lucinha (PSD), Célia Jordão (PL), Franciane Motta (Podemos), Carlos Minc (PSB), Renata Souza (PSol), Carlos Macedo (REP), Luiz Paulo (PSD), Dionisio Lins (PP), Rosenverg Reis (MDB) e Samuel Malafaia (PL).

“A doação de cabelo para pessoas em tratamento de câncer é um exercício de solidariedade. Muitos cidadãos, ao tomarem conhecimento de como é realizada a doação e ao terem essa possibilidade facilitada no momento do corte, certamente darão sua contribuição ao programa”, afirmou o deputado Dr. Deodalto.