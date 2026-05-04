Unimed Brasil assumiu a responsabilidade por pacientes da Unimed FerjDivulgação
Com a parceria, a Unimed do Brasil afirma que os beneficiários passam a contar, em uma única rede, com atendimento em Oncologia, Onco-hematologia e Imunologia não oncológica, contemplando infusão de quimioterapia, infusão de imunobiológicos e cirurgia oncológica.
Confira as unidades habilitadas para atendimento:
Hospital Panamericano – Rua Moura Brito, 138, Tijuca, Zona Norte
Hospital de Clínicas Jacarepaguá – Rua Bacairis, 499, Taquara, Zona Sudoeste
Hospital Pasteur – Av. Amaro Cavalcanti, 495, Todos os Santos, Zona Norte
Hospital Mario Lioni – Rua Ana Neri, 190, Jardim 25 de Agosto, Duque de Caxias, Baixada
Unidade Ambulatorial – Tijuca – Rua Conde de Bonfim, 475, Tijuca, Zona Norte
"Todas as unidades oferecem o mesmo portfólio de serviços e os agendamentos serão feitos exclusivamente por meio dos canais de atendimento ao beneficiário da Unimed. Os beneficiários poderão contar com jornada médica multidisciplinar completa, com atendimento em um ambiente médico-hospitalar integrado, e acesso simultâneo ao atendimento ambulatorial, à medicina diagnóstica e à cirurgia, proporcionando cuidado contínuo e coordenado", diz um trecho do comunicado da Unimed Brasil.
Na tentativa de evitar a interrupção de tratamentos, em março, a Unimed do Brasil firmou parceria com o Grupo Assim Saúde. Além disso, o Hospital Unimed, na Barra da Tijuca, restabeleceu seu atendimento.
Houve relatos de falta de profissionais, ausência de medicamentos e problemas na estrutura da unidade. O local chegou a ser autuado pelo Procon e virou alvo de uma ação judicial.
À época, a Unimed Ferj alegou que não havia ocorrido descredenciamento e que a Oncoclínicas seguia como parte da rede credenciada. No entanto, em reunião com a ANS, representantes da empresa afirmaram ter recebido da operadora um comunicado informando que todos os pacientes oncológicos seriam transferidos para o Espaço Cuidar Bem, com o descredenciamento da rede, contrariando a versão inicial.
De acordo com a ANS, a Unimed Ferj permanecerá com 7% no primeiro período e 10% a partir de outubro de 2026. Esses valores deverão ser utilizados pela operadora para honrar dívidas anteriormente assumidas. A Unimed do Brasil também assumirá o pagamento aos prestadores de serviços de saúde (médicos, clínicas, laboratórios e hospitais) pelos procedimentos realizados a partir de 20 de novembro de 2026.
No Instrumento Particular de Compartilhamento de Riscos firmado entre as duas operadoras, a Unimed do Brasil se compromete a:
- Manter a rede prestadora da Unimed Ferj por, no mínimo, um ano
- Aplicar os reajustes das mensalidades conforme previsto nos contratos firmados entre a Unimed Ferj e seus beneficiários
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