Unimed Brasil assumiu a responsabilidade por pacientes da Unimed Ferj - Divulgação

Unimed Brasil assumiu a responsabilidade por pacientes da Unimed FerjDivulgação

Publicado 04/05/2026 16:02 | Atualizado 04/05/2026 16:50

Rio - A Unimed do Brasil firmou parceria com a Oncologia da Rede Total Care para ampliar o atendimento aos beneficiários em tratamento oncológico no estado do Rio de Janeiro. A ampliação contempla, inicialmente, quatro hospitais e uma unidade ambulatorial distribuídos pela capital fluminense e por Duque de Caxias.

No último dia 29, a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) enviou um ofício à Unimed do Brasil exigindo a adoção de medidas emergenciais, no prazo de 48 horas, para garantir a assistência aos pacientes em tratamento. De acordo com o documento, a operadora deverá assegurar, com urgência, a continuidade dos atendimentos, podendo recorrer à oferta de outros prestadores de serviços com a mesma especialização da Oncoclínicas. Também deverá realizar o fornecimento direto de medicamentos quimioterápicos aos beneficiários.



Com a parceria, a Unimed do Brasil afirma que os beneficiários passam a contar, em uma única rede, com atendimento em Oncologia, Onco-hematologia e Imunologia não oncológica, contemplando infusão de quimioterapia, infusão de imunobiológicos e cirurgia oncológica.



Confira as unidades habilitadas para atendimento:



Hospital Panamericano – Rua Moura Brito, 138, Tijuca, Zona Norte

Hospital de Clínicas Jacarepaguá – Rua Bacairis, 499, Taquara, Zona Sudoeste

Hospital Pasteur – Av. Amaro Cavalcanti, 495, Todos os Santos, Zona Norte

Hospital Mario Lioni – Rua Ana Neri, 190, Jardim 25 de Agosto, Duque de Caxias, Baixada

Unidade Ambulatorial – Tijuca – Rua Conde de Bonfim, 475, Tijuca, Zona Norte



"Todas as unidades oferecem o mesmo portfólio de serviços e os agendamentos serão feitos exclusivamente por meio dos canais de atendimento ao beneficiário da Unimed. Os beneficiários poderão contar com jornada médica multidisciplinar completa, com atendimento em um ambiente médico-hospitalar integrado, e acesso simultâneo ao atendimento ambulatorial, à medicina diagnóstica e à cirurgia, proporcionando cuidado contínuo e coordenado", diz um trecho do comunicado da Unimed Brasil.



Na tentativa de evitar a interrupção de tratamentos, em março, a Unimed do Brasil firmou parceria com o Grupo Assim Saúde. Além disso, o Hospital Unimed, na Barra da Tijuca, restabeleceu seu atendimento.

Relembre a crise na Unimed Ferj





Houve relatos de falta de profissionais, ausência de medicamentos e problemas na estrutura da unidade. O local chegou a ser autuado pelo Procon e virou alvo de uma ação judicial.



À época, a Unimed Ferj alegou que não havia ocorrido descredenciamento e que a Oncoclínicas seguia como parte da rede credenciada. No entanto, em reunião com a ANS, representantes da empresa afirmaram ter recebido da operadora um comunicado informando que todos os pacientes oncológicos seriam transferidos para o Espaço Cuidar Bem, com o descredenciamento da rede, contrariando a versão inicial.

A Unimed Ferj passou a ser alvo de denúncias sobre falta de medicamentos e de assistência em agosto do ano passado. Naquele mês, diversos pacientes atendidos pela Oncoclínicas e por outras unidades foram transferidos para o recém-inaugurado Espaço Cuidar Bem, em Botafogo, Zona Sul, após o descredenciamento da operadora.Houve relatos de falta de profissionais, ausência de medicamentos e problemas na estrutura da unidade. O local chegou a ser autuado pelo Procon e virou alvo de uma ação judicial.À época, a Unimed Ferj alegou que não havia ocorrido descredenciamento e que a Oncoclínicas seguia como parte da rede credenciada. No entanto, em reunião com a ANS, representantes da empresa afirmaram ter recebido da operadora um comunicado informando que todos os pacientes oncológicos seriam transferidos para o Espaço Cuidar Bem, com o descredenciamento da rede, contrariando a versão inicial.

Acordo entre Unimed Brasil e Ferj



Para viabilizar o retorno do atendimento, ficou estabelecido que a Unimed Ferj repassaria à Unimed do Brasil 93% do valor total arrecadado com o pagamento das mensalidades. Esse repasse será referente ao período de 1º de dezembro de 2025 a 30 de setembro de 2026. A partir de 1º de outubro do ano que vem, o percentual passará a ser de 90% do total arrecadado com as mensalidades.



De acordo com a ANS, a Unimed Ferj permanecerá com 7% no primeiro período e 10% a partir de outubro de 2026. Esses valores deverão ser utilizados pela operadora para honrar dívidas anteriormente assumidas. A Unimed do Brasil também assumirá o pagamento aos prestadores de serviços de saúde (médicos, clínicas, laboratórios e hospitais) pelos procedimentos realizados a partir de 20 de novembro de 2026.



No Instrumento Particular de Compartilhamento de Riscos firmado entre as duas operadoras, a Unimed do Brasil se compromete a:



- Manter a rede prestadora da Unimed Ferj por, no mínimo, um ano

- Aplicar os reajustes das mensalidades conforme previsto nos contratos firmados entre a Unimed Ferj e seus beneficiários