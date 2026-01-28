Formatura de 474 soldados da Polícia Militar nesta quarta-feira (28) - Divulgação / Rogério Santana

Formatura de 474 soldados da Polícia Militar nesta quarta-feira (28) Divulgação / Rogério Santana

Publicado 28/01/2026 15:17

Rio - A Polícia Militar do Rio de Janeiro promoveu nesta quarta-feira (28), em cerimônia no Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças (Cfap), em Sulacap, na Zona Oeste, a formatura de 474 novos agentes. O grupo faz parte dos 4 mil que foram aprovados no concurso do ano de 2024.



Segundo o Governo do Estado, mil soldados já concluíram a formação, incluindo os formandos desta quarta. Além disso, outros 1.500 candidatos ainda estão em formação, enquanto os 1.500 restantes serão integrados gradualmente até 2027.

"Todos aqui estão preparados para cumprir a nobre missão de um policial militar de servir e proteger a sociedade," disse o Secretário de Estado de Polícia Militar, Marcelo de Menezes.



Na cerimônia ainda foi oficializada a compra de um helicóptero blindado "Black Hawk" por mais de R$ 70 milhões. A aeronave, de fabricação americana, tem capacidade para transportar até 15 pessoas, sendo 11 soldados equipados e quatro tripulantes, e atinge velocidade superior a 200 km/h.

O equipamento será utilizado em ações contra o crime organizado e tem previsão de entrega para os próximos 180 dias. De acordo com o governo estadual, o investimento faz parte de um pacote de R$ 4 bilhões destinado à tecnologia e reestruturação da segurança pública fluminense.