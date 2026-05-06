Gabriel Leone e Ney Matogrosso - Reprodução do Instagram

Gabriel Leone e Ney MatogrossoReprodução do Instagram

Publicado 06/05/2026 07:30

Rio - Conhecido pelo trabalho como ator, Gabriel Leone realizou o show "Minhas Lágrimas", que marca sua estreia como cantor, no Teatro Raul Cortez, no Sesc 14 Bis, em São Paulo, na noite desta terça-feira (5), e recebeu Ney Matogrosso no palco. Os dois encantaram o público ao som de "Êta Nóis" e "Balada do Louco". Vídeos do momento foram compartilhados nas redes sociais.

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No espetáculo, Gabriel transforma canções menos conhecidas de grandes nomes da MPB em experiências intensas. O repertório da apresentação acompanha o álbum do artista e inclui faixas como “Segredo” (Djavan), “Nós dois” (Celso Adolfo) e “Minhas lágrimas” (Caetano Veloso), além de canções ainda inéditas na voz do artista, como “Quem há de dizer” (Lupicínio Rodrigues) e “Vento no litoral” (Renato Russo).

"Esse disco é, desde o início, a realização de um sonho antigo meu. Um projeto pessoal, onde transbordo em lágrimas, de todas as naturezas, o meu amor pela música, acima de tudo pela música brasileira. Chegou a hora de compartilhar com o público essas canções tão marcantes na minha história, através de arranjos feitos com toda a minha paixão e respeito por elas. Subir no palco não é novidade pra mim, mas cantando, dessa forma, é sim", diz o artista.

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