Lauana comemora aniversário de noiva com postagem nas redes sociais - Reprodução/Instagram

Lauana comemora aniversário de noiva com postagem nas redes sociais Reprodução/Instagram

Publicado 05/05/2026 15:23

Rio – Lauana Prado se declarou, nesta terça-feira (5), em publicação nas redes sociais para a noiva, Tati Dias. A homenagem aconteceu na data do aniversário da influenciadora, que completou 36 anos.



Em postagem, a artista compartilhou registros junto da parceira. Para além disso, ela comemorou o relacionamento com Dias, e a trajetória delas como um casal. “Hoje é dia de celebrar sua existência e, sabe… te celebrar é uma das maiores alegrias que tenho todos os dias desde que te conheci e me apaixonei por você”.



“Estava aqui selecionando nossas fotos para esse post e caramba… quanta coisa linda a gente já viveu, né? Nossa história é sim cheia de nuances, mas, de longe, o acontecimento mais precioso que tive o privilégio de testemunhar em vida. Por isso hoje te festejo e quero que o dia do seu nascimento seja tão reluzente quanto a verdade do seu sorriso”, falou.