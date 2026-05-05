Lauana comemora aniversário de noiva com postagem nas redes sociais Reprodução/Instagram
Em postagem, a artista compartilhou registros junto da parceira. Para além disso, ela comemorou o relacionamento com Dias, e a trajetória delas como um casal. “Hoje é dia de celebrar sua existência e, sabe… te celebrar é uma das maiores alegrias que tenho todos os dias desde que te conheci e me apaixonei por você”.
“Estava aqui selecionando nossas fotos para esse post e caramba… quanta coisa linda a gente já viveu, né? Nossa história é sim cheia de nuances, mas, de longe, o acontecimento mais precioso que tive o privilégio de testemunhar em vida. Por isso hoje te festejo e quero que o dia do seu nascimento seja tão reluzente quanto a verdade do seu sorriso”, falou.
Lauana e a Tati iniciaram o noivado ainda em junho do ano passado, em uma viagem à Bahia. Elas terminaram o relacionamento no começo do ano, mas reataram pouco depois de um mês. A cantora está grávida de seis meses de seu primeiro filho, resultado de uma fertilização in vitro (FIV), e a parceira tem participado dessa trajetória.
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