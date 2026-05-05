Paolla Oliveira posa junto de Shakira em registroReprodução/Instagram

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Rio – Paolla Oliveira compartilhou, nesta terça-feira (5), registros do encontro com Shakira, que aconteceu no último sábado (2). A atriz revelou imagens dos bastidores do show da cantora no “Todo Mundo no Rio”, evento gratuito na Praia de Copacabana.

Em postagem nos Stories do Instagram, a artista aparece ao lado da colombiana. Oliveira também publicou um vídeo com imagens dessa união, nas quais elas se mostram abraçadas e sorridentes.
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Paolla Oliveira aproveita show de Shakira em Copacabana - Reprodução/Instagram
Paolla Oliveira se encontra com Shakira em bastidores de show em Copacabana - Reprodução/Instagram
Paolla Oliveira posa junto de Shakira em registro - Reprodução/Instagram

Na legenda do vídeo, a artista brincou: "Pov: você foi com a onça no show da loba". Paolla Oliveira é conhecida pelo apelido de "Onça" por sua fantasia no Carnaval 2024 como rainha de bateria da Grande Rio, na qual a atriz se transformava em onça durante apresentação na Sapucaí.

Já Shakira é conhecida como “Loba” desde 2009, quando lançou seu álbum “She-Wolf”, e desde então, continua fazendo referências a essa persona em suas músicas.