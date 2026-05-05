Paolla Oliveira posa junto de Shakira em registro - Reprodução/Instagram

Paolla Oliveira posa junto de Shakira em registroReprodução/Instagram

Publicado 05/05/2026 11:46

Rio – Paolla Oliveira compartilhou, nesta terça-feira (5), registros do encontro com Shakira, que aconteceu no último sábado (2). A atriz revelou imagens dos bastidores do show da cantora no “Todo Mundo no Rio”, evento gratuito na Praia de Copacabana.



Em postagem nos Stories do Instagram, a artista aparece ao lado da colombiana. Oliveira também publicou um vídeo com imagens dessa união, nas quais elas se mostram abraçadas e sorridentes.