Paolla Oliveira posa junto de Shakira em registroReprodução/Instagram
Em postagem nos Stories do Instagram, a artista aparece ao lado da colombiana. Oliveira também publicou um vídeo com imagens dessa união, nas quais elas se mostram abraçadas e sorridentes.
Na legenda do vídeo, a artista brincou: "Pov: você foi com a onça no show da loba". Paolla Oliveira é conhecida pelo apelido de "Onça" por sua fantasia no Carnaval 2024 como rainha de bateria da Grande Rio, na qual a atriz se transformava em onça durante apresentação na Sapucaí.
Já Shakira é conhecida como “Loba” desde 2009, quando lançou seu álbum “She-Wolf”, e desde então, continua fazendo referências a essa persona em suas músicas.
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