João Guilherme debocha de recuo de Jojo Todynho em confronto com Malévola Reprodução / Instagram
Durante uma live ao lado do influenciador Brino, nesta segunda-feira (5), o filho do cantor Leonardo reagiu à desistência de Jojo em comparecer ao encontro que ela mesma havia marcado com a rival em Bangu, na Zona Oeste do Rio.
“Vamo ver as fofocas… A Jojo Todynho arregou hoje”, disse o ator, em meio a risadas. Na sequência, ele detalhou a situação: “A Jojo falou assim: ‘Vou estar x dia lá em Bangu, x horário’, e aí a Malévola falou ‘Então vou te trombar’. E tava marcado. Os caras tavam fazendo banner do encontro… Inventou qualquer coisa”.
A repercussão ganhou força após Jojo anunciar publicamente que não irá mais ao local combinado, em Bangu, nesta quarta-feira (6). Em vídeo publicado nas redes sociais, a influenciadora justificou a ausência com um compromisso pessoal. “Então eu queria dizer para vocês que quarta-feira eu não estarei lá. E que nem vocês devem estar lá, porque com certeza vocês têm coisas que agreguem nas suas vidas para fazer, assim como eu terei. Estarei cuidando da minha saúde, que é um dia de exame”, declarou.
Mesmo com o recuo, Malévola manteve o tom de confronto. A influenciadora chegou ao Rio de Janeiro na noite de segunda-feira (5) e reforçou que pretende dar continuidade à rivalidade. Antes da viagem, ela já havia reagido à possibilidade de ausência da adversária: “Pois você vai, se você não for, eu vou na tua casa”.
É Jojo Todynho, você virou piada mais uma vez KKKKKKKK pic.twitter.com/XDA91U6Ucs— Cereja Negra (@blogcerejanegra) May 5, 2026
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