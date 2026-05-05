Letícia Almeida anuncia nascimento da quarta filhaReprodução / Instagram
Nos vídeos publicados nas redes sociais, a atriz aparece no pós-parto e relata a experiência logo após o nascimento. “Bom dia. Sem barriga. Gente, olhem isso aqui… nasceu! Estou esperando as crianças. Está tudo certo, foi lindo demais”, afirmou.
A recém-nascida, chamada Maria Cecília, é fruto do relacionamento com Caio Brunocilla. A menina passa a integrar a família ao lado das irmãs Maria Madalena, Maria Teresa e Maria Olívia.
Ao mostrar a filha pela primeira vez, Letícia comentou o tamanho da bebê. “Uma bolinha”, disse. Em outro momento, destacou o sentimento nas primeiras horas após o parto. “Quando a gente acorda, acorda um pouco melhor… Estou tão feliz.”
A chegada de Maria Cecília amplia o grupo das “Marias” da família, como a própria atriz costuma mencionar nas redes.
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