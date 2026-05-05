Letícia Almeida anuncia nascimento da quarta filha - Reprodução / Instagram

Letícia Almeida anuncia nascimento da quarta filhaReprodução / Instagram

Publicado 05/05/2026 10:47 | Atualizado 05/05/2026 10:57

Rio - A atriz Letícia Almeida anunciou o nascimento de sua quarta filha na manhã desta terça-feira (5) e compartilhou com o público os primeiros registros da bebê. A criança veio ao mundo na noite de segunda-feira (4), por volta das 21h30, com 4,2 kg e 54 centímetros.

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Nos vídeos publicados nas redes sociais, a atriz aparece no pós-parto e relata a experiência logo após o nascimento. “Bom dia. Sem barriga. Gente, olhem isso aqui… nasceu! Estou esperando as crianças. Está tudo certo, foi lindo demais”, afirmou.A recém-nascida, chamada Maria Cecília, é fruto do relacionamento com Caio Brunocilla. A menina passa a integrar a família ao lado das irmãs Maria Madalena, Maria Teresa e Maria Olívia.Ao mostrar a filha pela primeira vez, Letícia comentou o tamanho da bebê. “Uma bolinha”, disse. Em outro momento, destacou o sentimento nas primeiras horas após o parto. “Quando a gente acorda, acorda um pouco melhor… Estou tão feliz.”A chegada de Maria Cecília amplia o grupo das “Marias” da família, como a própria atriz costuma mencionar nas redes.