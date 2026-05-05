Rosane Gofman conta que sofreu fratura após escorregar em xixi de cachorro - Reprodução / Instagram

Rosane Gofman conta que sofreu fratura após escorregar em xixi de cachorroReprodução / Instagram

Publicado 05/05/2026 10:13 | Atualizado 05/05/2026 10:21

Rio - Rosane Gofman, de 68 anos, usou os stories do Instagram, nesta segunda-feira (4), para contar que sofreu uma queda em casa e teve uma pequena fratura na lombar. Na publicação, a atriz apareceu deitada em uma cama de hospital e explicou que o acidente aconteceu depois de escorregar em xixi do cachorro.