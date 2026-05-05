Rosane Gofman conta que sofreu fratura após escorregar em xixi de cachorroReprodução / Instagram

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Rio - Rosane Gofman, de 68 anos, usou os stories do Instagram, nesta segunda-feira (4), para contar que sofreu uma queda em casa e teve uma pequena fratura na lombar. Na publicação, a atriz apareceu deitada em uma cama de hospital e explicou que o acidente aconteceu depois de escorregar em xixi do cachorro.
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Rosane Gofman conta que sofreu fratura após escorregar em xixi de cachorro - Reprodução / Instagram
A atriz Rosane Gofman, que interpretou a enfermeira Nair em Alma Gêmea - Reprodução

"Aí a pessoa escorrega no xixi do cachorro, toma um estabaco e faz uma pequena fratura na 3ª vértebra lombar", escreveu. Na mesma postagem, Rosane também esclareceu que não precisará passar por cirurgia. "Não é cirúrgico. É conservador. Remédio e espera", informou.

Rosane Gofman, atriz e professora de teatro com longa trajetória na televisão, é conhecida por trabalhos em novelas como "Caminho das Índias", "A Dona do Pedaço" e recentemente, interpretou Olímpia em "Êta Mundo Melhor!". Até o momento, ela não detalhou por quanto tempo ficará em recuperação.