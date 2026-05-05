Formação atual do Pussycat Dolls Nicole Scherzinger, Kimberly Wyatt e Ashley Roberts - Reprodução / Instagram

Formação atual do Pussycat Dolls Nicole Scherzinger, Kimberly Wyatt e Ashley RobertsReprodução / Instagram

Publicado 05/05/2026 08:35 | Atualizado 05/05/2026 08:36

Rio - O grupo Pussycat Dolls surpreendeu os fãs ao anunciar o cancelamento da maior parte da turnê de reunião na América do Norte. A decisão, divulgada nesta segunda-feira (4), atinge 31 das 32 apresentações previstas nos Estados Unidos, Canadá e México.



Em comunicado publicado nas redes sociais, a formação atual. Nicole Scherzinger, Kimberly Wyatt e Ashley Roberts, afirmou que a escolha ocorreu após uma reavaliação dos planos para a turnê. “Dolls, queremos compartilhar uma atualização importante com vocês. Quando anunciamos a turnê PCD FOREVER, esperávamos levar o show aos fãs em todo o mundo. Depois de avaliar com sinceridade a parte norte-americana, tomamos a difícil e dolorosa decisão de cancelar todas as datas na América do Norte, com exceção de uma.”



A única apresentação mantida será no OUTLOUD Music Festival, marcada para 6 de junho de 2026, em Los Angeles. No texto, o trio destacou a importância simbólica do evento e a relação com o público LGBTQIA+.



“O show do OUTLOUD Music Festival no WeHo Pride, em Los Angeles, ainda vai acontecer no dia 6 de junho de 2026, e não poderíamos imaginar um lugar mais significativo para comemorar com nossos fãs. A comunidade LGBTQ+ nos demonstrou tanto amor e apoio ao longo de nossa carreira, e estamos honrados por fazer parte de um fim de semana marcado pela alegria, pelo orgulho, pela música e pela família que escolhemos.”



Apesar do cancelamento na América do Norte, os planos para a Europa e o Reino Unido seguem confirmados. Segundo o grupo, a recepção do público tem sido positiva, com ingressos esgotados em algumas cidades.



“Nossas datas no Reino Unido e na Europa continuam como planejado, e a resposta tem sido incrível, com vários shows já esgotados. Estamos nos dedicando totalmente para tornar esse show uma verdadeira celebração da música e das memórias, para os fãs que estão conosco desde o início e para aqueles que estão nos descobrindo pela primeira vez.”



Criado em 2005, o Pussycat Dolls se tornou um dos principais nomes do pop dos anos 2000, com hits como “Don’t Cha”, “Wait a Minute” e “When I Grow Up”. A formação original incluía ainda Carmit Bachar, Jessica Sutta e Melody Thornton. O grupo encerrou as atividades em 2009 após conflitos internos.



O retorno foi anunciado em março deste ano, junto com o lançamento do single “Club Song” e da turnê “PCD Forever Tour”, prevista para começar em junho. Até o momento, não há informações sobre novas datas na América do Norte ou possíveis mudanças no restante da agenda.