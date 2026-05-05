Matheus, dupla de Kauan, quebra o silêncio sobre rumores de traição - Reprodução do Instagram

Matheus, dupla de Kauan, quebra o silêncio sobre rumores de traiçãoReprodução do Instagram

Publicado 05/05/2026 06:41

"Fiquei afastado daqui por um dia. Mas diante de tantas mentiras, senti que precisava falar. É difícil entender como as pessoas sempre precisam de um motivo pra explicar o fim de algo que foi real. Nem toda separação envolve terceiros. Às vezes, envolve dor, maturidade e decisões difíceis que nos fazem olhar pra dentro", afirmou.

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"Pra esclarecer de forma definitiva: eu nunca vi a pessoa que estão apontando como pivô da nossa separação. Ou seja: uma invenção vazia, sem nenhum fundamento. Eu e a Paula estamos passando por um momento muito delicado. O mínimo que esperamos é respeito", completou.

Na mesma rede social, Paula comentou a situação e agradeceu o apoio que tem recebido. "Já está tudo esclarecido. Obrigada pelo apoio. Tanta, mas tanta gente torcendo… Amigos que agora sei exatamente quem são e que sempre estarão comigo. De coração, obrigada! Vida que segue…".

Entenda

Uma suposta amiga teria alertado Paula sobre uma possível pulada de cerca do sertanejo durante o Villa Country com uma cantora sertaneja. Prints da conversa foram divulgadas pelo portal Leo Dias. "Miga, não aguento injustiça, enquanto você tá viajando seu marido tá pegando e trocando mensagens com essa aí. Investiga que vai ver que estou falando a verdade!", dizia um trecho da mensagem.

Ao site, Paula informou que o perfil era fake. "Tudo bem, na medida do possível. Sim esse perfil fake que me mandou e descobrimos (que era falso). Eu de fato confio na fidelidade do Matheus. Nosso problema estava em outra esfera. Mas confio que o tempo vai fazer a gente se reencontrar. Obrigada pelo contato".

