Matheus, dupla de Kauan, quebra o silêncio sobre rumores de traiçãoReprodução do Instagram

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio - Matheus Aleixo, dupla com Kauan, retornou às redes sociais, nesta segunda-feira (4), para se manifestar sobre boatos de uma suposta traição. Em uma publicação feita no Instagram Stories, o sertanejo afirmou que não conhece a pessoa apontada como a possível pivô do término do casamento dele com Paula Aires e pediu respeito em meio ao "momento delicado" da separação. 
"Fiquei afastado daqui por um dia. Mas diante de tantas mentiras, senti que precisava falar. É difícil entender como as pessoas sempre precisam de um motivo pra explicar o fim de algo que foi real. Nem toda separação envolve terceiros. Às vezes, envolve dor, maturidade e decisões difíceis que nos fazem olhar pra dentro", afirmou.
fotogaleria
Matheus, dupla de Kauan, quebra o silêncio sobre rumores de traição - Reprodução do Instagram
Matheus, dupla de Kauan, quebra o silêncio sobre rumores de traição - Reprodução do Instagram
Matheus, dupla de Kauan, quebra o silêncio sobre rumores de traição - Reprodução do Instagram
"Pra esclarecer de forma definitiva: eu nunca vi a pessoa que estão apontando como pivô da nossa separação. Ou seja: uma invenção vazia, sem nenhum fundamento. Eu e a Paula estamos passando por um momento muito delicado. O mínimo que esperamos é respeito", completou. 
Na mesma rede social, Paula comentou a situação e agradeceu o apoio que tem recebido. "Já está tudo esclarecido. Obrigada pelo apoio. Tanta, mas tanta gente torcendo… Amigos que agora sei exatamente quem são e que sempre estarão comigo. De coração, obrigada! Vida que segue…".
Entenda
Uma suposta amiga teria alertado Paula sobre uma possível pulada de cerca do sertanejo durante o Villa Country com uma cantora sertaneja. Prints da conversa foram divulgadas pelo portal Leo Dias. "Miga, não aguento injustiça, enquanto você tá viajando seu marido tá pegando e trocando mensagens com essa aí. Investiga que vai ver que estou falando a verdade!", dizia um trecho da mensagem. 
Ao site, Paula informou que o perfil era fake. "Tudo bem, na medida do possível. Sim esse perfil fake que me mandou e descobrimos (que era falso). Eu de fato confio na fidelidade do Matheus. Nosso problema estava em outra esfera. Mas confio que o tempo vai fazer a gente se reencontrar. Obrigada pelo contato".