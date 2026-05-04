Matheus, dupla de Kauan, se afasta das redes - Reprodução / Instagram

Matheus, dupla de Kauan, se afasta das redesReprodução / Instagram

Publicado 04/05/2026 07:40 | Atualizado 04/05/2026 07:51

Rio - Matheus, da dupla com Kauan, decidiu se afastar das redes sociais, neste domingo (3), depois de anunciar, neste sábado (2), o fim do casamento com a influenciadora Paula Aires. Os dois estavam juntos há 14 anos e são pais de Davi, de 10 anos, e João Pedro, de 7. O cantor explicou que tomou esta atitude devido às especulações sobre o motivo do término.

"Vou me ausentar por um tempo das redes. Como imaginei que seria: pessoas que nem sequer nos conhecem criando histórias e mentiras para ‘justificar’ o fim de um relacionamento que foi tão bonito e inspirador! Definitivamente aqui não é um lugar seguro!", escreveu o cantor.

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"Preciso me reerguer pra tentar encontrar o lugar onde me deixei. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Que Deus esteja comigo!", completou ele, antes de desativar o Instagram.

Reflexão nas redes

Na mesma rede social, Paula compartilhou o comentário de uma seguidora sobre a perda do "verdadeiro valor" no casamento, e gerou burburinho entre os internautas. "Muitos tratam uma aliança como algo fácil de substituir ou descartar. Mas construir uma família, gerar vínculos afetivos, compartilhar uma vida, criar filhos e carregar todas as responsabilidades que envolvem um lar é algo muito mais sério do que muitos imaginam. Quando se trata de um casal que vive no meio artístico, os desafios podem ser ainda maiores", iniciava o texto.

Em seguida, a rotina intensa foi mencionada. "São muitas viagens, compromissos, pressão, rotina corrida e ausência. E, mesmo sem perceber, tudo isso pode afetar profundamente a estrutura da família. Por isso, é preciso muito amor, maturidade, renúncia e sabedoria para que o pior não aconteça. A família continua sendo a base de tudo. E o casamento não é apenas uma união diante dos homens, mas também algo de grande importância no mundo espiritual. Infelizmente, hoje muitos lutam por sucesso, dinheiro e reconhecimento, mas deixam de lutar pela própria casa".

A mensagem, por fim, diz: "Que Deus intervenha de maneira poderosa nessa situação, trazendo entendimento, cura e restauração. Que essa família permaneça firme sobre a rocha, e que essa fase difícil seja vencida com sabedoria, amor e direção de Deus. ‘Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém o separe.’ Mateus 19:6′".

