Brunna Gonçalves comemora 9 anos com Ludmilla e faz declaração nas redesReprodução Instagram

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Rio - O domingo (3) foi de comemoração para Brunna Gonçalves e Ludmilla. Juntas há nove anos, as duas celebraram a data especial durante o jogo entre Flamengo e Vasco, no Maracanã. Nas redes sociais, Brunna compartilhou registros do momento e se declarou para a esposa. “9 anos sendo amada em voz alta. Te amo, minha vida! Pra sempre nós!”, escreveu.
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Brunna Gonçalves comemora 9 anos com Ludmilla e faz declaração nas redes - Reprodução Instagram
Brunna Gonçalves e a filha Zuri - Reprodução / Instagram
Ludmilla e a mulher, Brunna Gonçalves - Reprodução do Instagram
Ludmilla e Brunna Gonçalves - Reprodução do Instagram
Ludmilla e Brunna Gonçalves - Reprodução do Instagram
Ludmilla e Brunna Gonçalves - Reprodução do Instagram
Ludmilla - Reprodução do Instagram
Ludmilla compartilha registros de férias na Disney com Brunna Gonçalves e Zuri - Reprodução / Instagram
Brunna Gonçalves é musa da Grande Rio - Victor Chapetta/Brazil News
Brunna Gonçalves esteve no ensaio na quadra da Grande Rio - Victor Chapetta/Brazil News
Brunna Gonçalves durante o ensaio da Grande Rio - Daniel Pinheiro / BrazilNews
Ludmilla - Steffanie Lima / Divulgação
Brunna Gonçalves e Ludmilla - Reprodução / Instagram
Elas são mães de Zuri, de 11 meses. A gravidez foi anunciada por Ludmilla em novembro de 2024, e a bebê nasceu em maio do ano seguinte.

A relação entre as duas começou em 2017, mas só se tornou pública em 2019, após a informação vir à tona. Na época, Ludmilla falou sobre o relacionamento durante participação no programa Encontro, da TV Globo. “Ficamos pela primeira vez há dois anos. Depois, cada uma seguiu seu caminho, viramos muito amigas e, mais tarde, começamos a namorar. Imaginava que o assunto fosse repercutir, mas não tanto”, contou na ocasião.