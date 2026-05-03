Brunna Gonçalves comemora 9 anos com Ludmilla e faz declaração nas redes - Reprodução Instagram

Brunna Gonçalves comemora 9 anos com Ludmilla e faz declaração nas redesReprodução Instagram

Publicado 03/05/2026 18:58 | Atualizado 03/05/2026 19:03

Rio - O domingo (3) foi de comemoração para Brunna Gonçalves e Ludmilla. Juntas há nove anos, as duas celebraram a data especial durante o jogo entre Flamengo e Vasco, no Maracanã. Nas redes sociais, Brunna compartilhou registros do momento e se declarou para a esposa. “9 anos sendo amada em voz alta. Te amo, minha vida! Pra sempre nós!”, escreveu.



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Elas são mães de Zuri, de 11 meses. A gravidez foi anunciada por Ludmilla em novembro de 2024, e a bebê nasceu em maio do ano seguinte.



A relação entre as duas começou em 2017, mas só se tornou pública em 2019, após a informação vir à tona. Na época, Ludmilla falou sobre o relacionamento durante participação no programa Encontro, da TV Globo. “Ficamos pela primeira vez há dois anos. Depois, cada uma seguiu seu caminho, viramos muito amigas e, mais tarde, começamos a namorar. Imaginava que o assunto fosse repercutir, mas não tanto”, contou na ocasião.