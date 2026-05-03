Ivete Sangalo surpreende Shakira com cumprimento descontraído durante show no Rio - Reprodução

Ivete Sangalo surpreende Shakira com cumprimento descontraído durante show no Rio Reprodução

Publicado 03/05/2026 15:29

Rio - Um encontro animado marcou o show de Shakira na Praia de Copacabana, na noite de sábado (2). Convidada especial da apresentação, Ivete Sangalo, de 53 anos, divertiu o público ao surgir no palco com um cumprimento inusitado: tapinhas no bumbum da cantora colombiana.

O momento foi registrado e publicado por Ivete nas redes sociais. No vídeo, ela aparece entrando após ser anunciada por Shakira e dizendo “Shak, cheguei”, antes de arrancar uma reação surpresa da artista internacional, que ficou de boca aberta e caiu na risada.

Além da brincadeira, a baiana também mostrou bastidores do encontro e afirmou que ajudou a transformar a apresentação em um verdadeiro “Carnaval fora de época” na orla carioca. Mais tarde, já em casa, ela publicou um agradecimento nos Stories: “Rio, obrigada por esse fim de semana tão especial!”.

Na noite anterior, Ivete já havia se apresentado na capital fluminense com a turnê Clareou, projeto em que mergulha no samba e no pagode.

O show gratuito reuniu cerca de 2 milhões de pessoas e contou ainda com participações de Anitta, que lançou recentemente uma música com Shakira, além de Caetano Veloso e Maria Bethânia, nomes consagrados da música brasileira.