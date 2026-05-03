Ivete Sangalo surpreende Shakira com cumprimento descontraído durante show no Rio Reprodução
Ivete Sangalo publica reação de Shakira após cumprimento inusitado no Rio; veja
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