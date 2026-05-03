Bianca Biancardi anuncia gravidezReprodução do Instagram

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio - Cunhada de Neymar Jr., Bianca Biancardi anunciou que está grávida do primeiro filho, em uma publicação feita no Instagram, neste sábado (2), e mostrou a reação da irmã, Bruna, e do jogador com a notícia. O casal, que é papai de Mavie e Mel, demonstrou empolgação com a novidade. 
fotogaleria
Bruna Biancardi e Neymar Jr. - Reprodução do Instagram
Bianca Biancardi anuncia gravidez - Reprodução do Instagram
"Nós dois… viramos três", escreveu Bianca na legenda da publicação. Bruna comentou: "Estou pronta para ser titia e mimar/estragar bastante esse baby. Ansiosa demais pra tudo o que vamos viver. Deus abençoe essa família e contem sempre comigo". 
 
 
 
Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por Bianca Biancardi (@bibiancardi)


O bebê é fruto da relação de Bianca e Bruno Hernandes. Juntos há cinco anos, os dois ficaram noivos  durante uma viagem ao Egito, em fevereiro deste ano. "Nós evoluímos muito nesses cinco anos juntos. Crescemos, nos adaptamos, amadurecemos… e eu não poderia estar mais orgulhosa do que estamos construindo. Te amo, meu amor. Estou ansiosa para viver a vida toda ao seu lado", escreveu ela. 