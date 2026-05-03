Bianca Biancardi anuncia gravidez - Reprodução do Instagram

Bianca Biancardi anuncia gravidezReprodução do Instagram

Publicado 03/05/2026 11:20 | Atualizado 04/05/2026 06:20

Rio - Cunhada de Neymar Jr., Bianca Biancardi anunciou que está grávida do primeiro filho, em uma publicação feita no Instagram, neste sábado (2), e mostrou a reação da irmã, Bruna, e do jogador com a notícia. O casal, que é papai de Mavie e Mel, demonstrou empolgação com a novidade.

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"Nós dois… viramos três", escreveu Bianca na legenda da publicação. Bruna comentou: "Estou pronta para ser titia e mimar/estragar bastante esse baby. Ansiosa demais pra tudo o que vamos viver. Deus abençoe essa família e contem sempre comigo".







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O bebê é fruto da relação de Bianca e Bruno Hernandes. Juntos há cinco anos, os dois ficaram noivos durante uma viagem ao Egito, em fevereiro deste ano. "Nós evoluímos muito nesses cinco anos juntos. Crescemos, nos adaptamos, amadurecemos… e eu não poderia estar mais orgulhosa do que estamos construindo. Te amo, meu amor. Estou ansiosa para viver a vida toda ao seu lado", escreveu ela.