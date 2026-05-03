Ana Paula Padrão curte dias de descanso com o marido e exibe fotos de viagemReprodução Instagram

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Rio - A jornalista e empresária Ana Paula Padrão, de 60 anos, chamou atenção nas redes sociais neste domingo (3) ao compartilhar um álbum de fotos da viagem que faz ao lado do marido, Gustavo Diament, de 55.
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Ana Paula Padrão curte dias de descanso com o marido e exibe fotos de viagem - Reprodução Instagram
Ana Paula Padrão curte dias de descanso com o marido e exibe fotos de viagem - Reprodução Instagram
Ana Paula Padrão curte dias de descanso com o marido e exibe fotos de viagem - Reprodução Instagram


Nos registros publicados, a ex-apresentadora do MasterChef aparece aproveitando dias ensolarados em meio a paisagens naturais. Na legenda, ela descreveu momentos da experiência e explicou o contexto de cada imagem.

“Sim, a cor é essa mesma da foto 1. Chegamos no fim da tarde depois de algumas horas em uma moto bem confortável, dessas de tiozinhos”, contou. Em outro trecho, destacou a vista do alto: “A paisagem é meio surreal e sem filtro nenhum”.

A jornalista revelou ainda o destino da viagem: a Anna Maria Island, localizada no Golfo do México. Segundo ela, o local é ideal para quem busca um estilo de turismo mais simples. “Se você é mais ‘nutella’, pode até não curtir, mas vai perder essa paisagem”, brincou.

Durante o passeio, o casal também passou por Sarasota. Padrão elogiou a natureza preservada da região e comentou sobre a gastronomia local, destacando os frutos do mar frescos.

Entre os registros, ela mencionou um momento em que quase decidiu prolongar a estadia. “Quase larguei tudo para ficar por lá, mas lembrei da temporada de furacões”, escreveu. Ao final, resumiu a experiência como intensa: “Uma semana que valeu por mais de um mês”.