Ana Paula Padrão curte dias de descanso com o marido e exibe fotos de viagem - Reprodução Instagram

Ana Paula Padrão curte dias de descanso com o marido e exibe fotos de viagemReprodução Instagram

Publicado 03/05/2026 22:11 | Atualizado 03/05/2026 22:35

Rio - A jornalista e empresária Ana Paula Padrão, de 60 anos, chamou atenção nas redes sociais neste domingo (3) ao compartilhar um álbum de fotos da viagem que faz ao lado do marido, Gustavo Diament, de 55.