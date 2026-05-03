Ana Paula Padrão curte dias de descanso com o marido e exibe fotos de viagemReprodução Instagram
Nos registros publicados, a ex-apresentadora do MasterChef aparece aproveitando dias ensolarados em meio a paisagens naturais. Na legenda, ela descreveu momentos da experiência e explicou o contexto de cada imagem.
“Sim, a cor é essa mesma da foto 1. Chegamos no fim da tarde depois de algumas horas em uma moto bem confortável, dessas de tiozinhos”, contou. Em outro trecho, destacou a vista do alto: “A paisagem é meio surreal e sem filtro nenhum”.
A jornalista revelou ainda o destino da viagem: a Anna Maria Island, localizada no Golfo do México. Segundo ela, o local é ideal para quem busca um estilo de turismo mais simples. “Se você é mais ‘nutella’, pode até não curtir, mas vai perder essa paisagem”, brincou.
Durante o passeio, o casal também passou por Sarasota. Padrão elogiou a natureza preservada da região e comentou sobre a gastronomia local, destacando os frutos do mar frescos.
Entre os registros, ela mencionou um momento em que quase decidiu prolongar a estadia. “Quase larguei tudo para ficar por lá, mas lembrei da temporada de furacões”, escreveu. Ao final, resumiu a experiência como intensa: “Uma semana que valeu por mais de um mês”.
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