Filho de Carla Perez e Xanddy compete em torneio de fisiculturismo nos EUA - Reprodução Instagram

Filho de Carla Perez e Xanddy compete em torneio de fisiculturismo nos EUAReprodução Instagram

Publicado 03/05/2026 16:12

O fisiculturista Victor Alexandre participa neste domingo de um campeonato voltado a atletas naturais nos Estados Unidos. Filho de Carla Perez e Xanddy, o jovem de 22 anos compartilhou nas redes sociais que está competindo em três categorias: Men’s Physique (de bermuda), Classic Physique (de sunga preta) e Bodybuilder (com sunga vermelha).

Caçula do casal, que também é pai de Camilly Victoria, de 24 anos, Victor vive nos Estados Unidos, onde se dedica ao fisiculturismo e aos estudos de cinesiologia, área que investiga o movimento humano a partir de conceitos de fisiologia, anatomia e biomecânica, além de nutrição.

A competição disputada neste domingo é o NPC Natural Grand Prix, realizada na cidade de West Palm Beach. Acompanhando de perto, Carla Perez comentou com bom humor em uma das publicações do filho, fazendo referência ao hit “Segura o Tchan”: “Quem disse que domingo ela não vai? (risos) VAI VAI”.

Em outra mensagem, a dançarina incentivou o atleta: “E quem disse que ela não ia? Aonde, pai? Mainha aqui é BARRIL DOBRADO! Simbora brocar nesse palco hoje! Para cima deles, filhão! Deus na frente e o #SHAPE falando por si só! NATURAL BODYBUILDER Respeita que é do Brasil”.

Victor já havia conquistado destaque no fisiculturismo em novembro do ano passado, ao vencer sua primeira competição, o NPC All South Championships 2025, após apenas 16 dias de preparação. No período, chegou a consumir cerca de 10 litros de água por dia e manter uma média de 10 mil passos diários.