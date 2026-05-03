Luana Piovani revive encontro com Shakira após viral: \'A gente falou mal de paparazzi\'

Luana Piovani se surpreende ao redescobrir encontro com Shakira após foto viralizar - Reprodução Instagram

Luana Piovani se surpreende ao redescobrir encontro com Shakira após foto viralizar Reprodução Instagram

Publicado 03/05/2026 17:12

Rio - A circulação de uma imagem antiga nas redes pegou Luana Piovani de surpresa. No registro, ela aparece ao lado de Shakira no icônico sofá de Hebe Camargo (1929–2012). Sem lembrar do episódio, a atriz chegou a afirmar que a foto era manipulada.

“Começaram a me mandar essa imagem e eu dizia: ‘Gente, isso é montagem’”, contou. A mudança de versão veio logo depois, quando uma amiga enviou o vídeo do programa. “Fui ver e estou lá, sentada ao lado dela. A gente conversa, inclusive fala mal de paparazzi juntas. Eu simplesmente tinha esquecido. É muito icônico”, disse, aos risos.

Piovani também aproveitou para recordar sua relação com Hebe, revelando que participou diversas vezes da atração e guardava carinho especial pelos momentos ao lado da apresentadora. Shakira, por sua vez, também foi convidada do programa em outras ocasiões.

A repercussão do episódio ganhou força após a passagem da cantora colombiana pelo Brasil. Entre a noite de sábado (2) e a madrugada de domingo (3), Shakira se apresentou na Praia de Copacabana, reunindo cerca de 2 milhões de pessoas no evento Todo Mundo no Rio. O show contou ainda com participações de Anitta, Ivete Sangalo, Maria Bethânia e Caetano Veloso.