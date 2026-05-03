Mel Maia comemora 22 anos com festa na praia e compartilha fotos da celebraçãoReprodução Instagram
A celebração teve um clima descontraído e colorido, com direito a bolo, balões e até perucas, marcando o tom divertido do encontro à beira-mar.
Na véspera, o namorado da atriz, Luan Medeiros, já havia publicado um vídeo com registros do casal e aproveitou para se declarar. “Parabéns, meu amor! Como é incrível viver ao seu lado. Você merece o mundo e toda a felicidade que ele pode te oferecer. Te amo”, escreveu.
Além da homenagem do parceiro, a atriz também recebeu uma série de mensagens de fãs e seguidores, que deixaram comentários celebrando a data. “Parabéns! Que Deus abençoe sua vida com muita saúde, sucesso, paz e amor”, escreveu uma internauta. “Espero que seu dia tenha sido incrível”, comentou outra.
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