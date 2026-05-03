Isis Valverde se casam com Marcus Buaiz em São Paulo - Reprodução / Instagram

Isis Valverde se casam com Marcus Buaiz em São PauloReprodução / Instagram

Publicado 03/05/2026 14:42

Rio - Marcus Buaiz escolheu o domingo (3), data em que completou um ano de casamento com Isis Valverde, para publicar uma homenagem à atriz nas redes sociais. No post, o empresário compartilhou um vídeo com cenas da cerimônia, em Jarinu, no interior de São Paulo, e escreveu um texto se declarando.

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Na legenda, Marcus fez uma reflexão sobre o relacionamento. “O tempo só confirmou o que eu senti desde o início: você é de verdade. No jeito que ama, no jeito que cuida, no jeito que sustenta tudo ao seu redor”, escreveu. Mais adiante, também comentou a forma como vê a vida a dois. “Casamento é construção. É decisão todos os dias. Estar juntos por opção não tem preço. E juntos, somos imbatíveis. Feliz um ano. Amo você.”



O vídeo reúne diferentes momentos da cerimônia, da troca de votos à festa, além de registros dos dois com os filhos. Isis é mãe de Rael, de 7 anos, do antigo relacionamento com André Resende. Marcus tem José Marcus, de 14, e João Francisco, de 11, filhos do casamento que teve com Wanessa Camargo. Na legenda, Marcus fez uma reflexão sobre o relacionamento. “O tempo só confirmou o que eu senti desde o início: você é de verdade. No jeito que ama, no jeito que cuida, no jeito que sustenta tudo ao seu redor”, escreveu. Mais adiante, também comentou a forma como vê a vida a dois. “Casamento é construção. É decisão todos os dias. Estar juntos por opção não tem preço. E juntos, somos imbatíveis. Feliz um ano. Amo você.”O vídeo reúne diferentes momentos da cerimônia, da troca de votos à festa, além de registros dos dois com os filhos. Isis é mãe de Rael, de 7 anos, do antigo relacionamento com André Resende. Marcus tem José Marcus, de 14, e João Francisco, de 11, filhos do casamento que teve com Wanessa Camargo.







Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Marcus Buaiz (@marcusbuaiz)

A publicação repercutiu entre pessoas próximas ao casal. Tânia Buaiz, mãe de Marcus, comentou: “Parabéns que Deus proteja esse amor, com muitas alegrias, cumplicidades e felicidades sempre. Amo vcs.” A publicação repercutiu entre pessoas próximas ao casal. Tânia Buaiz, mãe de Marcus, comentou: “Parabéns que Deus proteja esse amor, com muitas alegrias, cumplicidades e felicidades sempre. Amo vcs.”

Entre os seguidores, também foram deixados comentários: “Essa mulher ganhou na Mega-Sena, e nem estou falando de dinheiro. Esse homem acertou em cheio, e nem tô falando de sorte!”, disse um internauta.



Isis Valverde e Marcus Buaiz assumiram o relacionamento em 2023, depois de rumores que já circulavam desde março daquele ano. Desde então, os dois passaram a aparecer juntos com frequência nas redes e em eventos públicos. Um ano depois, veio o noivado e, no fim de 2024, eles oficializaram a união no civil.