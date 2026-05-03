Shakira realiza megashow na Praia de Copacabana - Pablo Porciuncula / AFP

Shakira realiza megashow na Praia de CopacabanaPablo Porciuncula / AFP

Publicado 03/05/2026 13:14

Rio - O show de Shakira na Praia de Copacabana , neste sábado (2), repercutiu na imprensa internacional poucas horas depois da apresentação. Veículos de diferentes países destacaram o público de cerca de 2 milhões de pessoas, a dimensão do espetáculo e a presença de convidados brasileiros no palco.

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Na Colômbia, país natal da cantora, "O El Tiempo" se orgulhou em dizer: “De Barranquilla para o mundo!”, ligando a origem de Shakira ao alcance internacional do show, enquanto o Infobae escreveu que Shakira “desatou euforia em Copacabana” e destacou o recorde de público no Brasil.



Na Espanha, dois dos jornais comentaram a apresentação, o "El Mundo" e o "El País". O primeiro escreveu que Shakira foi “a primeira latina a fazer história em Copacabana com dois milhões de participantes”. Já "El País" chamou a cantora de “aclamada rainha da música latina” e destacou as participações de Anitta, Caetano Veloso, Maria Bethânia e Ivete Sangalo no espetáculo.



Nos Estados Unidos e no Reino Unido, a cobertura citou o impacto do evento. "CBS, Associated Press" e "BBC" reproduziram a estimativa de 2 milhões de pessoas divulgada pela prefeitura do Rio, situando o show entre os maiores já realizados na praia. Já a "People" reforçou: "A multidão não mente, Shakira é e sempre será um ícone".

A relação antiga de Shakira com o Brasil também apareceu em parte dessa cobertura. A Associated Press recuperou uma fala da artista no palco, "e pensar que eu cheguei aqui quando tinha 18 anos, sonhando em cantar para vocês e me apaixonei por vocês. Agora, olha isso. A vida é mágica, né?", destacando que a apresentação em Copacabana é o ponto alto de uma conexão antiga com o público brasileiro.

Além do show em si, parte da imprensa estrangeira destacou a importância econômica do evento para a cidade do Rio de Janeiro. Apesar dos altos custos referentes ao espetáculo, reportagens citaram estudo da prefeitura e da Riotur segundo o qual a apresentação poderia movimentar cerca de R$ 777 milhões. A CBS reproduziu ainda uma fala do prefeito Eduardo Cavaliere ao defender esse tipo de evento: "Nosso investimento financeiro nesse show nos dará um retorno 40 vezes maior".



Nas manchetes publicadas até a manhã deste domingo (3), a cantora apareceu como "rainha da música latina", "ícone" e protagonista de um espetáculo que fez o Rio voltar ao noticiário cultural do mundo.