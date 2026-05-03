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Confira os looks usados por Shakira em megashow de Copacabana
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Confira os looks usados por Shakira em megashow de Copacabana

Cores da bandeira do Brasil foram usadas em algumas produções

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Shakira durante megashow na Praia de Copacabana
Shakira durante megashow na Praia de Copacabana
Shakira durante megashow na Praia de Copacabana
Shakira durante megashow na Praia de Copacabana
Shakira durante megashow na Praia de Copacabana
Shakira durante megashow em Copacabana
Shakira durante megashow em Copacabana
Shakira e Maria Bethânia durante megashow em Copacabana
Ivete Sangalo e Shakira durante megashow em Copacabana
SHAKIRA E ANITTA NO PALCO EM COPACABANA.
Shakira durante megashow na Praia de Copacabana
Shakira durante megashow na Praia de Copacabana
Shakira durante megashow na Praia de Copacabana
Shakira durante megashow na Praia de Copacabana
Shakira durante megashow na Praia de Copacabana
Shakira durante megashow na Praia de Copacabana
Shakira durante megashow na Praia de Copacabana
Shakira durante megashow na Praia de Copacabana
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Rio - Conjuntos, tops, saias, vestidos, macacão coladinho, body e muito brilho: o megashow de Shakira na Praia de Copacabana, na Zona Sul do Rio, neste sábado (2), foi marcado por diversas trocas de figurino da cantora. Em algumas das produções as cores do Brasil foram usadas. 
Além das trocas de roupa, o espetáculo à céu aberto também ganhou destaque pela chuva de hits da cantora colombiana, como "Hips Don't Lie", "Waka Waka (This Time for Africa)", "Whenever, Wherever" e "Estoy Aqui", e participações especiais de artistas como Anitta, Ivete Sangalo, Caetano Veloso e Maria Bethânia. De acordo com a Riotur, a artista reuniu 2 milhões de pessoas. 
 
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