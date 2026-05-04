Belo e a namorada, a influenciadora Rayane Figliuzzi - Divulgação

Belo e a namorada, a influenciadora Rayane FigliuzziDivulgação

Publicado 04/05/2026 10:00 | Atualizado 04/05/2026 10:02

Rio - Após dias de especulação nas redes sociais, Rayane Figliuzzi decidiu esclarecer o atual momento de seu relacionamento com Belo. A influenciadora respondeu diretamente a seguidores e negou qualquer crise com o cantor, em meio à repercussão de recentes desentendimentos com o ex-marido.

A dúvida surgiu depois de internautas notarem a ausência de publicações do casal. Ao ser questionada sobre o namoro, Rayane foi direta: “Estamos [bem], amigas, primeiro dia dele de folga está sendo hoje... esse homem ama trabalhar”. A resposta veio acompanhada de uma foto ao lado do artista.

A fala ocorre pouco mais de uma semana após a influenciadora protagonizar uma troca pública de acusações com o ex, Alexandre Junior Navarro, pai de seu filho, Zyon, de 3 anos. O episódio ganhou força quando Rayane afirmou ter vivido um relacionamento abusivo no passado.

Segundo ela, o novo atrito começou após a repercussão de um vídeo em que o menino aparece dando um selinho em Belo. “Eu tentei privar o máximo possível. Apaguei para evitar conflito”, afirmou na ocasião. Em seguida, a influenciadora também fez críticas ao comportamento do ex como pai: “Não paga pensão de nada e não tem moral para falar o meu nome”.

Alexandre reagiu publicamente e contestou as declarações. Ele negou ausência na criação do filho, rebateu as acusações e chamou Rayane de interesseira, o que ampliou a repercussão do caso nas redes.

