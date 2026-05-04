Rodrigo, Faustão, Lara e Luciana Cardoso - Reprodução do Instagram

Rodrigo, Faustão, Lara e Luciana CardosoReprodução do Instagram

Publicado 04/05/2026 08:08 | Atualizado 04/05/2026 09:17

Rio - Filho caçula de Faustão, Rodrigo Silva publicou no Instagram, neste domingo (3), imagens da comemoração intimista do aniversário do pai, que completou 76 anos neste sábado (2). Nas imagens, o jovem posa sorridente ao lado do pai, da irmã, Lara, e da mãe, Luciana Cardoso. João Silva, entretanto, não aparece em nenhum dos registros.

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"Dia do meu herói", escreveu ele na legenda. Nos stories, Rodrigo publicou uma foto em família e enalteceu Faustão. " "Aniversário do melhor pai que Deus poderia ter me dado!".







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"Estaremos aqui sempre para te apoiar e comemorar cada vitória. Te adoro! Obrigada por se manter firme no propósito de continuar em nossas vidas por mais tempo. Feliz aniversário!! Parabéns! Obrigada a todas as famílias que disseram SIM à doação e permitiram que a vida continuasse", acrescentou. No sábado (2), Luciana homenageou o marido e recordou os últimos anos desafiadores deles. "Hoje é o dia dele! A pessoa mais forte e resiliente que conheço. Mais um aniversário que é um presente para a nossa família. Os últimos anos foram desafiadores, mas agora posso dizer que estamos chegando na linha de chegada da retomada da vida com a plenitude que você merece", escreveu."Estaremos aqui sempre para te apoiar e comemorar cada vitória. Te adoro! Obrigada por se manter firme no propósito de continuar em nossas vidas por mais tempo. Feliz aniversário!! Parabéns! Obrigada a todas as famílias que disseram SIM à doação e permitiram que a vida continuasse", acrescentou.

Problemas de saúde

Faustão enfrentou muitos problemas de saúde nos últimos anos. Entre maio e agosto de 2025, o apresentador ficou internado devido uma infecção bacteriana aguda com sepse. Durante o período, ele passou por um transplante de fígado e retransplante renal no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo. Em agosto de 2023, apresentador recebeu um transplante de coração após diagnóstico de insuficiência cardíaca. Já em fevereiro do ano passado, ele voltou ao hospital para um transplante de rim.