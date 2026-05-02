Faustão e família - Reprodução / Instagram

Faustão e famíliaReprodução / Instagram

Publicado 02/05/2026 10:25

Rio - Mulher de Faustão, Luciana Cardoso homenageou o apresentador, que completa 76 anos, neste sábado (2), através de uma publicação feita no Instagram. Ela reuniu fotos do artista e citou a força do marido após os problemas de saúde enfrentados nos últimos anos.

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"Hoje é o dia dele! A pessoa mais forte e resiliente que eu conheço. Mais um aniversário que é um presente pra nossa família. Os últimos anos foram desafiadores, mas agora posso dizer que estamos chegando na linha de chegada da retomada da vida com a plenitude que você merece", iniciou Luciana.



A homenagem também menciona o apoio da família durante esse período. "Estaremos aqui sempre pra te apoiar e comemorar cada vitória. Te adoro! Obrigada por se manter firme no propósito de continuar em nossas vidas por mais tempo. Feliz aniversário!! Parabéns!".



No fim da mensagem, Luciana ainda agradece aos doadores e suas famílias. "Obrigada a todas as famílias que disseram SIM à doação e permitiram que a vida continuasse". "Hoje é o dia dele! A pessoa mais forte e resiliente que eu conheço. Mais um aniversário que é um presente pra nossa família. Os últimos anos foram desafiadores, mas agora posso dizer que estamos chegando na linha de chegada da retomada da vida com a plenitude que você merece", iniciou Luciana.A homenagem também menciona o apoio da família durante esse período. "Estaremos aqui sempre pra te apoiar e comemorar cada vitória. Te adoro! Obrigada por se manter firme no propósito de continuar em nossas vidas por mais tempo. Feliz aniversário!! Parabéns!".No fim da mensagem, Luciana ainda agradece aos doadores e suas famílias. "Obrigada a todas as famílias que disseram SIM à doação e permitiram que a vida continuasse".

Nos comentários, amigos e famosos também deixaram mensagens para o apresentador. Paolla Oliveira escreveu: “Querido amigo. Parabéns taurino bravo. Beijos em toda família”. Fafá de Belém também comentou: “A pessoa mais generosa que jamais conheci”.

Problemas de saúde

Faustão enfrentou muitos problemas de saúde nos últimos anos. Entre maio e agosto de 2025, o apresentador ficou internado devido uma infecção bacteriana aguda com sepse. Durante o período, ele passou por um transplante de fígado e retransplante renal no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo. Em agosto de 2023, apresentador recebeu um transplante de coração após diagnóstico de insuficiência cardíaca. Já em fevereiro do ano passado, ele voltou ao hospital para um transplante de rim.