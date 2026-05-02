Show da Shakira em Copacabana - Foto: Letícia Pessôa / Agência O Dia

Show da Shakira em CopacabanaFoto: Letícia Pessôa / Agência O Dia

Publicado 02/05/2026 22:53

Rio - A cantora Shakira atrasou o início do show na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, na noite deste sábado (2). A apresentação, parte do evento “Todo Mundo no Rio”, estava prevista para começar às 21h45, mas só iniciou às 23h05, totalizando 1h20m de atraso.

Segundo informações divulgadas pela organização, a artista enfrenta um “problema pessoal”, o que provoca a mudança no cronograma da apresentação.

O atraso relembra situações semelhantes em edições anteriores do evento. Em 2025, Lady Gaga também entrou no palco após o horário previsto, com cerca de 25 minutos de atraso. Já Madonna iniciou seu show com aproximadamente uma hora e quinze minutos de diferença em relação ao horário anunciado.

Mesmo com a demora, o público segue concentrado na orla aguardando o início da apresentação.