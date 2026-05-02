Fãs latinos declaram amor por Shakira. Na foto, José Carlos Chaparro, Steven Sepulveda, Daniel Ocampo Leal - Foto: Letícia Pessôa / Agência O Dia

Fãs latinos declaram amor por Shakira. Na foto, José Carlos Chaparro, Steven Sepulveda, Daniel Ocampo LealFoto: Letícia Pessôa / Agência O Dia

Publicado 02/05/2026 19:55 | Atualizado 02/05/2026 20:12

fotogaleria Rio - O clima de celebração toma conta do público de Shakira na Praia de Copacabana, neste sábado (2). Fãs de diferentes partes da América Latina vieram ao Rio para prestigiar a colombiana. A noite promete ser marcada por emoção e lembrança das histórias de longa data com artista.A uruguaia Marcela Mora, de 31 anos, é um exemplo dessa devoção. Com uma trajetória que atravessa anos acompanhando a cantora, ela destacou o peso simbólico da apresentação no Brasil. "Vi a Shakira em 13 apresentações dessa turnê, essa noite foi meu décimo quarto show e segunda vez no Brasil — a primeira no Rio de Janeiro. A expectativa era muito grande, foi histórico e fiquei muito emocionada. O Brasil é um anfitrião muito bom. Celebramos com amigos, nossos irmãos argentinos, mexicanos, colombianos… foi uma verdadeira festa latino-americana, e o Brasil fez história", conta.

Fã desde os cinco anos de idade, a jornalista soma agora 17 shows no currículo e aponta a atual fase como especial. “Essa turnê está sendo a melhor”, afirma.

Entre os estrangeiros que viajaram para acompanhar a apresentação está José Carlos, de 35 anos, que também reforçou o caráter histórico da noite. Depois de assistir a sete shows da atual turnê, todos em seu país, ele escolheu o Brasil para viver uma experiência diferente. "Esse foi meu primeiro show fora da Colômbia. Eu vim porque acredito que seria o concerto mais icônico e importante da carreira da Shakira. Copacabana, com mais de dois milhões de pessoas…", diz.

Fã desde a infância, José destacou ainda a expectativa por momentos especiais durante a apresentação. “Eu esperava surpresas, artistas convidados, nomes brasileiros como Ivete Sangalo e Anitta… isso deixaria tudo ainda mais divertido”, declara. Admirador da música brasileira, ele citou também Marisa Monte entre seus artistas favoritos.

Para ele, a viagem ao Brasil já entrou para a lista de maiores “loucuras” feitas pela cantora. “Vir até aqui, estar presente e tentar chegar o mais perto possível dela… já fiz muitas coisas”, completa.