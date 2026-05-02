Valesca Popozuda - Reprodução do Instagram

Valesca PopozudaReprodução do Instagram

Publicado 02/05/2026 13:17

Rio - Valesca Popozuda elevou a temperatura, neste sábado (2), ao compartilhar uma série de fotos no Instagram em que aparece de camisa, biquíni fio-dental e boné. Na praia de Copacabana, onde Shakira realizará um megashow, nesta noite, a cantora exibiu as curvas, renovou o bronzeado e, ainda, mandou um recado para a artista colombiana.

"Alô, Shakira. A mamãe aqui já está pronta te esperando! Bora de 'Waka Waka' e solzinho no RJ", escreveu Valesca na legenda.







Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Valesca Popozuda (@valescapopozuda)



Não demorou muito para a cantora receber uma série de elogios dos fãs. "Gostosa", afirmou um internauta. "O espetáculo já começou, né?", comentou outro. "Maravilhosa", opinou outro. Declarações como "que gata", "musa", "perfeita" e "poderosa" também foram publicadas.

Shakira ensaia na Princesinha do Mar

Shakira subiu ao palco montado na Praia de Copacabana nesta sexta-feira (1º) para um ensaio antes do megashow gratuito, neste sábado, e reuniu uma multidão de fãs. Para surpresa do público, Maria Bethânia foi confirmada como uma das atrações do evento, e as duas cantaram "O Que É O Que É?", sucesso de Gonzaguinha. Outro nome confirmado é Caetano Veloso, que também marcou presença na Princesinha do Mar. O brasileiro e a colombiana ensaiaram a faixa "Leãozinho".